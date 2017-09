Fragmentación y falta de inversión: los problemas del cáncer en América Latina

El cáncer es la segunda causa de fallecimientos en América Latina y eso tiene un impacto en toda la sociedad. Conocer ese panorama en detalle fue el objeto de estudio de The Economist Intelligence Unit, que presentó recientemente el informe "Control del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina: una historia de luces y sombras". En este estudio se comparó la atención de este mal en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica y México. El informe observó que si bien los países de la región parecen ir entendiendo mejor esta realidad aún se requiere de muchos esfuerzos para lograr controlar este problema.

La unidad de inteligencia de la revista británica organizó el evento ‘War on cancer: uniting against a common enemy’, para poner sobre la mesa los resultados del informe. Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los casos más exitosos en cuanto a reglamentación, prevención y acceso a medicamentos oncológicos, pues obtuvieron calificaciones similares a las de países desarrollados. Paraguay y Bolivia se mostraron como los países donde sonn más evidentes las dificultades para la ejecución de programas para luchar contra el cáncer. Colombia se ubicó en sexta posición, por debajo de México y Brasil.

En el punto que más sobresalió el país fue en el de planificación, en el cual obtuvo 4, en donde cinco era la máxima puntuación. Esto es gracias a que Colombia cuenta con el Observatorio Nacional del Cáncer que hará el registro de datos hasta 2021 y por la creación de la Cuenta de Alto Costo (CAC) del Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad de recopilar y auditar la información sobre cáncer. En el que tuvo menor desempeño fue en la disponibilidad de radioterapia, una variable que buscaba medir el nivel de infraestructura para el tratamiento de la enfermedad.

Estos resultados fueron analizados por un panel de expertos conformado por Rubén Torres, rector, Universidad ISALUD (Argentina); Gilberto Lopes, profesor asociado de medicina de Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami (EE.UU.); Felicia Marie Knaul, directora del University of Miami Institute for Advanced Study of the Americas (EE.UU.); e Irene Mia, directora editorial global de Liderazgo de Reflexión en The Economist Intelligence Unit (UK).

Una de las grandes conclusiones del foro es que toda la región debe mejorar sus políticas de control del cáncer. Puntualmente se debe dar un manejo más eficaz a los recursos y promover políticas enfocadas a la prevención y detección del cáncer.

Semana.com entrevistó a cuatro de estos expertos sobre sus impresiones con respecto a los resultados del estudio de The Economist y discutió con ellos la posición del país en cuanto al control del cáncer. Puede ingresar a:

“El cáncer se ha vuelto una prioridad en la región”: Irene Mía, directora editorial global de Liderazgo de Reflexión en The Economist Intelligence Unit (UK).

“Debemos trabajar en conjunto en la lucha contra el cáncer”: Carlos Estrada, Gerente General, Roche Colombia.

“La inversión es el problema más urgente”: Gilberto Lopes, profesor asociado de medicina, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami (EE.UU.)

“Tener sistemas fragmentados y sin financiamiento fomenta la inequidad”: Felicia Marie Knaul, directora del University of Miami Institute for Advanced Study of the Americas (EE.UU.)