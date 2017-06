¿Quiénes son los demisexuales?

No es sorpresa para nadie la diversidad que ha salido a flote cuando se habla de orientaciones sexuales. Sin embargo, en variedad de opciones, los asexuales, y con ellos los demisexuales, han aparecido sin hacer mucho ruido. En cuanto a los primeros hay que aclarar que no se trata de un celibato, sino de la decisión de no tener sexo porque no les interesa. Los demisexuales, en cambio, solo sienten atracción sexual cuando ya han construido afecto hacia la otra persona, y rara vez demuestran interés por el sexo que el promedio.

Este vínculo emocional que deben construir para poder sentir atracción sexual varía dependiendo de cada persona, pero no quiere decir que la conexión emocional va a garantizar que exista esta atracción. Muchos de los demisexuales buscaron información en internet, dado que no existen estudios específicos que traten el tema. Otros más encuentran un apoyo en varios videos de YouTube hechos por adolescentes de habla inglesa en la que explican su orientación. En América Latina ya hay un grupo en Facebook para el mismo fin y que cuenta con 1.850 miembros.

“He tenido relaciones amorosas y había creado un vínculo fuerte, pero no tuve sexo. Eso sí, me parece importante primero conocer a la persona y amarla antes de tener una relación sexual. Supe hasta hace poco que existía propiamente ese concepto y creo que sí me podría identificar así”, dice Mónica*, estudiante de Derecho.

Según la Red para la Educación y la visibilidad de la Asexualidad de España existen modelos hipotéticos de la sexualidad que facilitan una explicación sobre esta orientación. Para el caso de los demisexuales no existe una atracción primaria, que hace referencia a la información que encuentra la persona al instante, como su físico o su olor. Pero sí existe una atracción secundaria, aquella que se desarrolla con el tiempo y que va ligada a la conexión emocional.

“En realidad estamos hablando de fenómenos que están pasando hoy desde la perspectiva de género, entonces necesitamos abrir el abanico sobre lo que es la sexualidad y la emocionalidad desde la sexualidad. La demisexualidad se caracteriza entre los 13 a los 25 años, siendo más notoria en adolescentes”, dice Carolina Guzmán, psicóloga terapeuta y sexóloga quien ya tiene dos casos aquí en Colombia.

Guzmán aclara que se habla del tema demisexual no porque sea una confusión en la orientación sexual sino que cuando las personas están desarrollando una orientación se sienten atraídas por cómo es la persona. Respecto a esto afirma que no es que sea exclusiva una atracción por el amor, que puede ser, sino más por las cualidades con las que pueden idealizar al otro. “Se preguntan: ¿Le gusto? ¿Piensa en mí? Y se hacen fantasías, no necesariamente eróticas”, dice la psicóloga.

“Tuve sexo con algunos de mis exnovios, pero lo hacía más que todo por satisfacerlos, porque en realidad a mí nunca me había interesado tener relaciones sexuales, solo con uno de ellos me sentí cómoda y fue porque creo que había más confianza, fue algo raro y me sentí muy confundida”, cuenta Laura* estudiante de Comunicación.

Según Demisexuality Resource Center, un portal creado para brindar información acerca de esta identidad, los sentimientos frente al sexo pueden variar en cada persona, por lo que es difícil establecer una aclaración al respecto.

El mismo portal establece que es necesario para esa comunidad la existencia de la etiqueta para que se cree un sentido de comunidad y estas personas descubran un apoyo entre ellos mismos. Esta identidad ha cobrado fuerza en Estados Unidos y Europa, en donde ya se conocen sus símbolos de orgullo, como la bandera con los colores negro, gris y blanco que representan a los asexuales, demisexuales y alosexuales respectivamente. El púrpura y el triángulo representan a la comunidad.