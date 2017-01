Diagnosticar enfermedades con la nariz

El olfato es una de las herramientas más valiosas para un médico. Sin embargo, varias enfermedades tienen características inodoras. Por eso Hossam Haick, ingeniero químico en el Instituto Tecnológico de Israel-Technion, en Haifa, desarrolló un dispositivo que permite detectar olores que el olfato humano no percibe. Aunque no es algo nuevo, pues ya existen varios respiradores e incluso perros entrenados para descubrir males como el cáncer, Haick quiso generalizar el proceso. Para lograrlo creó un aparato con 20 películas orgánicas, cada una de ellas sensible a una serie de compuestos presentes en el aliento de pacientes con enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, cáncer de vejiga e hipertensión pulmonar, entre otros males.

Cuando una de las películas reacciona, su resistencia eléctrica cambia de manera predecible y ello genera una huella dactilar electrónica con la cual se puede detectar la enfermedad del paciente. Haick y su equipo recogieron más de 2.800 muestras de aliento de aproximadamente 1.400 pacientes y el dispositivo resultó efectivo en el 86 por ciento de los casos. Esta podría ser una herramienta de diagnóstico útil en el futuro. El trabajo apareció en la revista ACS Nano.