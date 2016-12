El bonsai que sobrevivió al bombardeo en Hiroshima

Un bonsai se convirtió en un símbolo que recuerda la paz entre Japón y Estados Unidos. La primera bomba atómica del mundo que cayó sobre Hiroshima, destruyó el 90% de la ciudad, matando a 140.000 personas. Masaru Yamaki fue uno de los sobrevivientes de la explosión, al igual que algunos de sus árboles bonsái, protegidos por un muro que los rodeaba.

"Me parece increíble que Masaru Yamaki pudiese dar un bonsai que no tiene precio, básicamente, a su enemigo y no decir una palabra al respecto", dijo el presidente de la Fundación Nacional de Bonsai, Felix Laughlin al diario Independent.

Nadie en el Arboretum Nacional de los Estados Unidos, en Washington DC, conocía la verdadera historia de este árbol bonsai pino blanco hasta el 2001, año en el cual los nietos de Yamaki lo visitaron pues habían oido hablar de éste toda su vida. En su visita los dos jóvenes japoneses contaron la historia de la catástrofe que sobrevivió su abuelo y el bonsai que estaba con ellos.

El bonsai sigue hoy, a sus más de 390 años, creciendo constantemente, inicialmente hizo parte de una exposición de 53 bonsais, hoy en día, más de 300 árboles tienen su hogar en el museo. A la fecha, la familia de Masaru aún no se explica cómo sobrevivió, pues se encontraba a muy poca distancia de donde el bombardero B-29 de Estados Unidos llamado el "Enola Gay" había dejado caer la primera bomba atómica.

"Fue un regalo de amistad, y la conexión de la conexión de dos culturas diferentes (...) Es como tocar la historia", dijo Kathleen Emerson por Dell, curador asistente en el museo, dijo a National Geographic.

Otro de los arboles que sobrevivió en Hiroshima, se encuentra marcado con un pequeño cartel amarillo que dice "A-tree", estos son son árboles que sobrevivieron al 6 de agosto de 1945, hoy son parte de la identidad local y se encuentran inmersos en proyectos de conservación.

También, el Hiroshima Peace Memorial Museum, un museo que se ideó para recordar los hechos de la bomba atómica, guarda una importante exhibición de objetos abandonados por víctimas de la tragedia. Entre esta colección se destaca un reloj que se detuvo en el momento preciso del ataque.