El perro capaz de detectar superbacterias

Angus, un springer spaniel inglés, es el único canino del mundo entrenado para oler la bacteria C. difficile, infección potencialmente mortal que se disemina con frecuencia dentro de los hospitales.

Los perros son los mejores amigos del hombre y gracias a su agudo olfato pueden ayudar de múltiples formas a detectar cosas imperceptibles para los humanos. En los últimos años se ha descubierto que los caninos no solo pueden volverse expertos en descubrir drogas o explosivos, sino también enfermedades como el cáncer o la diabetes.



Recientemente se conoció el caso de Angus, un perro de raza springer spaniel inglés que trabaja en el Hospital General de Vancouver, en Canadá, y logró olfatear una peligrosa superbacteria que amenaza la salud de muchos pacientes en los centros hospitalarios. Se trata de Clostridium difficile (C difficile), una bacteria que ataca el sistema inmune de personas que han sido tratadas con antibióticos y les causa diarrea, fiebre, dolor abdominal, pérdida del apetito y cuadros intestinales más graves, como la colitis. En varios casos puede resultar mortal.

La habilidad de Angus fue descubierta luego de que su dueña, Teresa Zurberg, se infectó con C difficile y estuvo hospitalizada durante una semana. Fue tan grave que perdió casi 10 kilos de peso a causa de la superbacteria. Debido a su experiencia pensó que su perro, que tenía experiencia en olfatear drogas y bombas, podría ser entrenado para rastrear bacterias como la que la tuvo al borde de la muerte.



El canino lo logró y siguió los pasos de un beagle que había sido preparado especialmente para este fin en Holanda pero ya está retirado. El entrenamiento tardó 10 meses y tras pasar una serie de pruebas fue reclutado por el hospital y allí trabaja cuatro días a la semana. De hecho, tiene un carné en su collar al igual que los demás empleados del centro hospitalario.



Sus dueños nunca pensaron que podría irle tan bien y convertirse en el único que puede detectar esta bacteria que normalmente es rastreada con luz ultravioleta.

La ventaja de que un perro lo haga es que agiliza mucho más el proceso y una vez la detecta se limpia el área infectada con un robot que usa los rayos ultravioleta y logra desinfectar las esporas de la C difficile en un 99,9 por ciento. Una excelente noticia si se tiene en cuenta que esta bacteria se adquiere en el 64 por ciento de los casos en los hospitales.



“Para los perros detectar cosas mediante su olfato es solo un juego. Es una forma de lograr algo que les guste, ya sea un juguete o comida. Todo depende de la recompensa que vayan a recibir”, afirma Zurberg. En el caso de Angus él fue entrenado de tal forma que sabe que al detectar la superbacteria recibirá comida.



Aunque Angus no es inmune a la bacteria, su riesgo es mucho menor y además recibe una visita del veterinario con frecuencia. Su historia ha motivado a las autoridades sanitarias de otros países como Chile o Finlandia a desarrollar un programa que les permita entrenar a otros perros que puedan detectar la C difficile y volverlo un servicio para los hospitales en el mundo y evitar muertes a causa de esta superbacteria. También abre las puertas para que los caninos puedan descubrir otras bacterias resistentes a los antibióticos.