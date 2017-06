Embarazo después del cáncer

El cáncer de seno se presenta en muchas mujeres en edad reproductiva que no han tenido hijos o que no han completado su familia. Durante años los pacientes que sobreviven a esta enfermedad han temido que el embarazo, que causa una producción hormonal intensa, podría promover el regreso del cáncer, especialmente en aquellas diagnosticadas con tumores que dependen de la actividad hormonal, conocidos como positivos a receptores de estrógenos.

Un estudio realizado por el oncólogo Matteo Lambertini, del instituto Jules Bordet de Bruselas, Bélgica, encontró que aquellas sobrevivientes de cáncer de seno con este tipo de tumores podrían quedar embarazadas sin temor a recaídas de cáncer. “Nuestra evidencia confirma que esa decisión no debe ser desestimada en mujeres con cáncer dependiente de hormonas”, dijo el experto. El trabajo fue presentado durante la reunión anual de la American Society of Clinical Oncology, ASCO.

Para el estudio Lambertini usó datos de 1.207 mujeres menores de 50 años diagnosticadas con cáncer de seno en estadios tempranos (uno y dos). La mayoría, casi 60 por ciento, tenían tumores positivos a receptores de estrógeno y 40 por ciento tuvieron un pronóstico complicado con masas grandes y cáncer en los nódulos linfáticos. De la muestra 333 quedaron embarazadas y 874 no.

Luego de hacer un seguimiento a 10 años luego del diagnóstico de cáncer los expertos no encontraron diferencias en cuanto a sobrevivencia libre de enfermedad entre aquellas que quedaron embarazadas y las que no. Lo mismo se observó en aquellas con tumores positivos para estrógenos. Las sobrevivientes cuyo cáncer no dependía del estrógeno y tuvieron hijos después del diagnóstico presentaron 42 por ciento menos posibilidad de morir que quienes no quedaron embarazadas, lo que sugiere, según Lambertini, que el embarazo incluso podría ser un factor protector “aunque se necesita más investigación en este campo para confirmarlo”.

El estudio también exploró que amamantar un bebé es posible incluso después de una cirugía de mama. Según Lambertini solo 10 por ciento de las mujeres sobrevivientes de cáncer en edad reproductiva logran quedar embarazadas y esto se debe en parte al miedo de una potencial recaída de la enfermedad debido al coctel hormonal que se produce durante el embarazo y que, según los oncólogos, podría afectar a las mujeres cuyos tumores crecen por la influencia de dichas hormonas.

“Este no es el primer estudio que mira este tema pero es el mas grande hasta ahora y el que ha hecho un seguimiento por más tiempo”, dijo a SEMANA Erica L. Mayer, quien no estuvo involucrada en el trabajo. Por lo tanto “es una confirmación de que pueden quedar embarazadas sin miedo a recurrencia de cáncer”, añadió. La experta manifestó que no es recomendable un embarazo durante el tratamiento puesto que la quimioterapia y la radioterapia, que son las estrategias más usadas en esta enfermedad, podrían ser peligrosas. El dilema viene después, cuando la mujer empieza un tratamiento hormonal de cinco a 10 años para evitar que el cáncer vuelva. Muchas creen que deben esperar a terminar este tratamiento hormonal lo cual en mujeres de 30 años podría significar perder la ventana de oportunidad biológica para tener hijos. Se adelanta un estudio conocido como POSITIVE que mirará si es seguro interrumpir la terapia hormonal para permitir que la mujer quede embarazada.

Mayer aclara que el concepto de seguridad en este estudio está relacionado con la potencial recurrencia del cáncer. “Los datos no dicen si hay riesgo de aborto o de parto prematuro”. Para la experta esta es una prueba de que las mujeres tienen oportunidades y si quieren expandir su familia está investigación las apoya a perseguir esa meta. “Por lo tanto deberían discutirlo con su equipo de tratamiento”.