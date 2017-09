La vida sin celular en las fotos de Eric Pickersgills

SEMANA: ¿De dónde salió la idea del proyecto?

Eric Pickersgill: Durante mi pasantía en arte en el verano de 2015 extrañaba a mi esposa. Empecé a notar como todos estaban inmersos en sus teléfonos. Solo lo noté con esta nostalgia de mi casa. Cuando regresé volví a mis viejos hábitos de usar el teléfono mientras estaba con mis seres queridos. Una noche antes de quedarme dormido en la cama con mi esposa, estaba usando el celular y el aparato se cayó de mis manos. Vi la palma abierta como si el celular todavía estuviera ahí e inmediatamente tuve la idea de Removed. Fue como si pudiera verme en una fotografía en ese preciso momento.

SEMANA: ¿Quiénes son las personas en las fotos?

E.P.: Los personajes de las fotos van desde familia cercana y amigos hasta completos extraños.



SEMANA: Muchos creen que usted les hizo photoshop a las imágenes pero en realidad el celular fue removido. ¿Cómo fue lograda cada imagen? ¿Cuánto duró la producción?

E.P.: Usé una cámara con película de gran formato que es lenta y demora tiempo en ajustarse. Usted tiene que ser lento y estar muy presente, algo que parece estar ausente mientras usamos los teléfonos inteligentes. Por varios meses entre 2014 y 2015 fui por ahí buscando gente usando su celular y me les acercaba con mi cámara y les pregunta si posarían para una fotografía. Antes de hacer la foto les preguntaba si se podían quedar quietos mientras les quitaba el teléfono de sus manos. Les pedía que mirara de manera convincente a su propia palma y pensaran en nada a lo que estaban haciendo antes de que yo llegara.

SEMANA: ¿Cómo le pareció el resultado?

E.P. Me gustó que todos estén posando y que estas imágenes no sean de estilo documental, sino construcciones. Le hace a la gente pensar dos veces acerca de que tan verdaderas son las fotografías o no. Creo que lo importante para la sociedad es ser críticos de la manera en que recibimos los medios, especialmente ahora que casi todo está siendo distribuido digitalmente. Si una persona pregunta si la imagen ha sido alterada o preparada, eso les hace repensar o cuestionar todas las demás fotografías después. La foto transforma nuestras creencias acerca del mundo y nuestro lugar el él.

SEMANA: Hablemos de las fotos del auditorio. ¿Cómo fueron logradas?

E.P.: Las fotografías del auditorio fueron hechas durante una conferencia a gran escala que hice con TEDx en Estados Unidos y en Paris, así como en otras conferencias de artistas. Me gusta usar estas oportunidades para conectar mi audiencia con el proyecto y también para lograr una imagen visual a muchas personas reunidas pero todas viendo a sus celulares. Es como si todos pudiéramos estar juntos pero lejos al mismo tiempo.

SEMANA: Las fotos nos hacen reflexionar sobre el uso diario de estos aparatos. ¿Cómo es su relación con ellos y qué ve usted en esas imágenes?

E.P.: El Proyecto cambió mi vida y mi relación con la tecnología aunque voy y vengo. Es un reto balancear mi uso de estos aparatos, como les pasa a todos. El mundo es contantemente más y más digital por lo que cada vez es más difícil alejarse de esto. Como padre reciente estoy pensando acerca de cómo quiero modelar mi comportamiento para mi hijo. Crecí en una familia muy conectada y compasiva y quiero que mi hijo crezca sintiéndose conectado con su madre y yo.

SEMANA: Qué teléfono tiene y cuál es su posición frente al tema. ¿Está a favor o en contra del uso permanente del celular?

E.P.: Uso un iPhone y considero que es una herramienta ponderosa. No soy anti tecnología sino pro conversación. Quiero hablar con aquellos que amo y no solamente enviarles textos. Me gustar llamar por teléfono a la gente. Pienso que tener esos modos más convenientes de comunicación permite más compartir y conversar pero también pienso que está cambiando nuestra habilidad de estar presentes con nosotros mismos. Mi esposa es pediatra y está aprendiendo, como el resto de la comunidad médica, los problemas que están ocurriendo con cada vez más padres usando estas pantallas como chupos para calmarlos. Pienso que el uso de estos aparatos continuará en nuestras vida y depende de nuestra generación establecer la base de lo que se permite y lo que no. Debemos determinar y defender lo que significa ser humanos ahora.



SEMANA: ¿Qué tipo de retroalimentación ha recibido por el proyecto?

E.P: la respuesta ha sido abrumadora. Gente de todas partes del mundo me contacta y me agradece por hacer visible lo que ellos han estado tratando de expresar a sus amigos y familias por mucho tiempo. Por supuesto que algunos dicen que estoy haciendo un reclamo alarmista. En general, la gente ha sido positiva y este trabaja ha cambiado mi vida y carrera como artista. Estoy dispuesto a enfocar mi trabajo tiempo completo ahora y la demanda de este proyecto se ha mantenido estable en la medida en que la gente de todo el mundo está tratando de entender la revolución digital.

SEMANA: ¿Dónde ha mostrado las fotos?

E.P.: El año pasado tuve mi primera exhibición individual en Nueva York luego de firmar una representación exclusiva con Rick Wester Fine Art. Rick ha hecho más por mí de lo que creo cualquier habría podido y ha sido un sólido apoyo de mi trabajo desde el principio. Desde entonces he exhibido en las ferias de Miami y Nueva York, hice la charla TEDx en Paris y en Estados Unidos e hice otra exhibición individual en Lianzhou, China y tengo impresiones en una exhibición itinerante sobre la relación del hombre con las maquinas que empezó en Alemania y está en Austria en la bienal de Viena. Pronto iré a Bélgica y el año entrante a Suiza. Tengo otra grande muestra en Francia que empieza la primera semana de octubre en Merignac. La muestra es de mi nuevo proyecto NoShow, una exploración de cómo las redes sociales pueden manipular al público.

SEMANA: ¿Qué viene en el futuro para usted?

E.P.: Estoy trabajando en sociedad con unos desarrollares de aplicaciones. Una es una herramienta para ayudar a los personas a no usar sus aparatos electrónicos en forma físicamente poco saludable. La app SmartPosture™ opaca la pantalla cuando no tomamos bien el dispositivo de modo de modo que puede ayudar a prevenir el dolor crónico de cuello, espalda y hombros. La otra se llama tlkn™ y es una aplicación de voz que permite hacer llamadas seguras y clara de celular y está hecha para promover la importancia de la comunicación sobre el mensaje de texto.