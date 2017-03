Seis claves para acabar con el estrés

El estrés enferma. En la actualidad las personas están sofocadas porque tienen que llevar el peso de una vida agitada, rápida y competitiva; tres factores que provocan presión. Muchos creen que el estrés está asociado directamente al trabajo. Lo cierto es que no. Se presenta también en entornos familiares, educativos y sociales.

Para el año 2020 el estrés será la segunda causa de enfermedades, hoy en día el 56% de la población mundial lo padece. Sentir sobredemanda es sentir una amenaza que activa nuestro sistema simpático y acelera el corazón, el ritmo de la respiración y, contrae los músculos.

Gloria Álzate es una de las psicólogas que más ha investigado acerca del estrés en Colombia. La exdirectora del programa de Psicología de la Universidad Javeriana habló con semana.com acerca de este mal y estableció seis puntos clave para que pueda luchar contra el estrés.

La respiración

Aprender a respirar en función de relajar el cuerpo es importante a la hora de combatir el estrés. Según Álzate, por lo general las personas respiran "superficialmente", una respiración diafragmática y profunda puede hacer que usted se sienta tranquilo.

Relajarse

Encuentre un lugar tranquilo, tome posturas cómodas y realice ejercicios de respiración. Desconectarse por unos minutos al día puede hacer que usted se pueda sentir más productivo y con más energía. Un estudio titulado Relaxation Response del cardiólogo de Harvard Herbert Benson encontró que las personas que buscaban relajarse usando drogas algunas dejaron de consumir y otras moderaron su consumo gracias a la relajación que se logra con la meditación.

Vivir el presente

No podrá tranquilizarse del todo si está pensando en las cosas del pasado o si está preocupado por las cosas del futuro. Aprender a despejar la cabeza puede ser difícil para algunos, pero es importante tener conciencia sobre lo que se hace aquí y ahora para combatir el estrés.

Dormir bien

El trabajo hace que las personas duerman menos. En las empresas, a pesar de tener lugares para descansar, las personas por pudor no se toman siquiera 15 minutos para una siesta porque creen que los compañeros los verán como improductivos o perezosos. Una siesta en el trabajo lo hará sentir más productivo.

Estrés positivo

Existe. Si con el estrés se activa el sistema parasimpático con el llamado eustrés se activa el simpático. Montar en bicicleta, escuchar música o leer son actividades que necesitan concentración en lo que se hace y generan bienestar o placer. Saque tiempo a la semana para realizar estas actividades, se sentirá realizado.

Viva en función de su vida