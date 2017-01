Bogotá: la capital más "cool", según Forbes

A pesar de no ser una ciudad turística en el sentido tradicional, Bogotá es una de las capitales más majestuosas de Latinoamérica, de acuerdo con Forbes. Así lo explica un artículo escrito por una de las corresponsales de viajes de la prestigiosa publicación, Ann Abel.

Según Abel, la energía de Bogotá "no envuelve a los visitantes extranjeros, y no, la ciudad no seduce de manera inmediata como Cartagena o Cuzco". Por el contrario, la periodista reconoce que es una ciudad activa, moderna, habitada por ocho millones de personas que se dedican a hacer negocios pero que también hacen compras en tiendas prestigiosas y comen bien. La ciudad no tiene muchos lugares para turistas, en su gran mayoría todo es para los bogotanos.

Sin embargo, la escritora de viajes semiintrépida, como se define a sí misma en su página web, ve en el centro histórico un lugar encantador. El barrio La Candelaria, con sus calles de adoquín y sus edificios coloridos, elementos propios de tiempos de La Colonia, hacen que el lugar tenga un aspecto de escena artística. El centro de Bogotá es el refugio perfecto para extranjeros viajeros; está lleno de cafés que sirven chicha y atracciones como El Museo del Oro, con la colección más grande de obras precolombinas, y el Museo Botero, en honor al trabajo y la colección de arte de uno de los pintores colombianos más reconocidos a nivel mundial.

Sin embargo, los encantos de la capital no se limitan al centro. "Es la Bogotá contemporánea la realmente persuasiva, especialmente el lugar donde se concentran muchos restaurantes de alta calidad, Usaquén (de manera especial los domingos cuando se pone un mercado de las pulgas lleno de comida y que llena cada una de las cuadras del lugar), y el exclusivo barrio La Cabrera en donde se pueden encontrar boutiques elegantes y bares al aire libre", escribe Abel.

Por otra parte, la escritora norteamericana resalta que Bogotá ha mejorado la oferta de sus Hoteles Boutique con el B.O.G Hotel, inspirado en los tesoros de las esmeraldas colombianas, lleno de tecnología y habitaciones cómodas con un diseño moderno y sencillo a la vez. También menciona al hotel Click Clack y rescata su bar temático "Apache", en el último piso, al que cataloga como uno de los lugares preciados de Bogotá.

Ann Abel disfrutó también de la amplia oferta gastronómica de la capital colombiana. Se dejó recomendar por el blog en inglés de la bloguera Diana Holguín, Bogota Eats & Drinks, en donde encontró recomendaciones de otro sitio que se llama Mini Mal y que se define a sí mismo como un colectivo de investigadores de la gastronomía colombiana. Y en su recorrido gastronómico no quedó atrás ni el bohemio café Salvo Patria ni mucho menos El Piqueteadero de Doña Nieves.

Considera a Bogotá una ciudad para comer y también para hacer ejercicio, pues no sólo disfrutó de restaurantes reconocidos por varios colombianos y extranjeros como Andrés Carne de Res, y la pizzería gourmet Julia de Daniel Castaño y Mario Batali, sino que también disfrutó de la ciclorruta y le pareció tan buena que la comparó con el sistema de Copenhague.

Para terminar su artículo, Ann Abel confiesa que "Bogotá como todas las grandes ciudades es segura pero no tan poco amigable para sus visitantes". Sin embargo aclara, "ayuda tener un alguien que haga las veces de guía turístico" para recorrer la capital más "cool" de Suramérica.

Puede ver el artículo completo: http://www.forbes.com/sites/annabel/2014/04/29/south-americas-next-capital-of-cool-bogota/#3e30bf757ca9