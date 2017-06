El hombre que no soltó el vaso de cerveza en medio de los atentados

Este sábado una vez más Londres se vistió de luto por un nuevo atentado del Estado Islámico en el que murieron 10 personas, entre los que estaban tres atacantes. El incidente dejó también 48 heridos, de los cuales 21 tienen un diagnóstico grave.

En medio del pánico, el dolor y la tristeza, ese sábado se presentó un hecho inusual. La cámaras que capturaron cómo los británicos huían para tratar de escapar de los terroristas que se encontraban en el puente de Londres también registraron a un hombre que corría con mucho cuidado para no derramar una sola gota de su cerveza.

La imagen ha sido difunfida por Twitter y ha hecho que los ciudadanos puedan reírse en medio de la tragedia. "La gente huye del Puente de Londres, pero el tipo de la derecha no derrama ni una gota de su pinta", tuiteó Howard Mannella, añadiendo: "¡Dios bendiga a los británicos!". Este trino tuvo 114.535 likes en dos días.

People fleeing #LondonBridge but the bloke on the right isn‘t spilling a drop. God Bless the Brits! pic.twitter.com/ceeaH0XxeX

"Es el Puente de Londres, ha pagado 5,5 libras por esa pinta".

"Derramar su cerveza no iba a cambiar nada".

The people hating on this guy are blatantly NOT British. We find this a) funny and b) admirable.

"La gente que odie esto claramente NO es británica. Nosotros encontramos esto a) divertido y b) admirable".

Nobody is ignoring the spilt blood but humour gives us the strength to fight for those who were hurt and killed. It‘s just how we do it here