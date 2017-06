Humorista de CNN es despedida por 'decapitar' a Donald Trump

CNN acaba de tomar una decisión que no tiene muchos antecedentes en esa cadena de noticias: hizo público el despido de una de sus colaboradoras. Se trata de la comediante Kathy Griffin, quien apareció este martes en uno de los programas con una cabeza de plástico ensangrentada que tenía la apariencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El pie de foto de la imagen decía “había sangre saliendo de sus ojos, sangre saliendo de su… donde sea”, en referencia a un comentario que hizo Trump cuando todavía era candidato.

Durante un debate en CNN la conductora de Fox News Megyn Kelly presionó a Trump acerca de los comentarios sexistas y misóginos que había hecho en el pasado, como llamar a algunas mujeres “cerdos gordos, perros, desagradables y animales repugnantes”. Trump criticó a Kelly, diciendo que sus preguntas eran "ridículas" y “fuera de base”. “Se podía ver que había sangre saliendo de sus ojos", le dijo Trump a Don Lemon, de CNN, la noche del viernes. “Sangre saliendo de ella por cualquier lado”.

Esta es la foto que le ha costado el puesto a la humorista Kathy Griffin.

Pero esta vez, ante el hecho de Griffin, Trump dijo "debería avergonzarse de sí misma. Mis hijos, especialmente, Barron de 11 años, están teniendo un mal tiempo con esto. ¡Enferma! ". Además, miles de personas se quejaron y muchos de sus seguidores criticaron a la humorista porque la broma se había pasado de tono.

Horas después, la cadena de televisión anunció que Griffin no volvería a colaborar con CNN. Además, otras empresas publicitarias le cancelaron varios contratos laborales.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick!