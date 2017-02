Nuevo tratamiento contra el cáncer llega a Colombia

La inmunoterapia es un enfoque que ha mostrado ser muy efectivo en la lucha contra el cáncer. Una de las medicinas que hace parte de esa innovadora terapia es nivolumab, desarrollada hace algunos años y aprobada por la FDA en Estados Unidos en diciembre de 2014, como primer tratamiento para el melanoma, uno de los tipos de cáncer más agresivos. Solo unos meses después fue aprobada también para el tratamiento de cáncer de pulmón y en 2015 para el de riñón. El medicamento, según los expertos, cambió el manejo de estos casos y por eso, era esperado con urgencia en Colombia. Finalmente fue aprobada en el país y próximamente estará disponible para los pacientes que la requieran. “Es muy importante porque en ciertos pacientes es la diferencia entre una muerte rápida y una más larga expectativa de vida”, dice el médico oncólogo clínico Mauricio Lema.

El impacto más dramático del medicamento se ve en pacientes con melanoma metastásico, cuya gran mayor viven apenas 8 meses luego del diagnóstico. Lema asegura que las quimioterapias no eran tan efectivas y estos pacientes no tenían muchas opciones de tratamiento. Pero en estudios clínicos se ha demostrado que cuando se usa esta medicina más de 40 por ciento de los pacientes con melanoma viven mucho más tiempo y sin tener que lidiar con la enfermedad. “No es curación pero nunca habíamos visto que 40 por ciento a los 7 años aún pudieran estar vivos gracias. Para nosotros es lo más parecido a una cura”. En el 60 por ciento restante se ven efectos transitorios. En este tipo de cáncer se recomienda darlo al inicio de la enfermedad metastásica, pues es cuando da mejores resultados.

En el cáncer de pulmón escamocelular y en el de riñón también genera un impacto dramático pues se trata de tumores agresivos. Se ha establecido en estudios clínicos que aproximadamente 20 por ciento de los pacientes con estos tipos de cáncer prolonga su expectativa de vida, algunos por mucho tiempo. En el caso del pulmón se utiliza después de la quimioterapia y si el cáncer progresa. En el riñón se utiliza después de una terapia anti angiogénica.

El experto explica que el mecanismo de acción de nivolumab es activar las células inmunológicas dormidas, que no se daban cuenta de que el cáncer estaba haciendo estragos en el cuerpo, para que ataquen a las malignas como un enemigo. Desafortunadamente no a todos los pacientes les sirve la inmunoterapia. “No es para grandes multitudes”, dice Lema. Sin embargo, se espera que con el estudio vertiginoso en esta área, esos resultados positivos se extenderá al 80 por ciento de los pacientes con estos tipos de cáncer.

Estos medicamentos tienen efectos secundarios diferentes. Ya no causa náuseas, vómito ni baja de las defensas. Tampoco hace caer el cabello. Pero sí tiene toxicidades porque al activar el sistema inmune para atacar el cáncer se observan efectos en las células normales. Pero esto ya casi no es problema porque los expertos han logrado familiarizarse con el medicamento. “La única ventaja de que haya llegado tarde es que en el resto del mundo ya se conoce ampliamente cómo lidiar con esos efectos adversos”.

Aunque en este momento no está disponible en el POS, con el registro sanitario de Invima el experto cree que podrá recetarse a pacientes que lo necesiten a través de la aplicación Mipres. Algunos de sus pacientes la han usado pero en el exterior porque tenían la capacidad económica de recibir tratamiento en Estados Unidos. “Pero ahora estará disponible no solo para esos pocos afortunados sino todos los colombianos que no pueden ir a Houston”.

