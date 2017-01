Médicos: A verificar la inscripción en ReTHUS

Con el fin de mejorar los tiempos de entrega de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), el Ministerio de Salud desarrolló el aplicativo “Mi Prescripción” (Mipres), que entró en operación desde diciembre pasado. Esta herramienta va de la mano con ReTHUS, pues a través de este se hará la validación del médico que pretende prescribir a través de la aplicación. Para entender cómo funciona este registro, Semana.com habló con Diego Restrepo, de la Dirección de Desarrollo en Talento Humano en Salud del ministerio.

En ReTHUS deberían aparecer todos los profesionales que trabajan en el área de la salud. Se trata de una plataforma en la que estos trabajadores validan que cumplieron con los requisitos académicos para poder ejercer su labor en el país. En el registro además se detalla información sobre sanciones ético-disciplinarias con las que cuenta el talento humano en salud. “Dependiendo del caso, son los Colegios Profesionales, las Secretarías Departamentales de Salud o el mismo Ministerio de Salud quienes, además de expedir la tarjeta profesional, realizan la inscripción en el ReTHUS”, dice Restrepo.

Sin embargo, aún hay profesionales que no tienen su información actualizada en la plataforma. Esto no significa que no puedan ejercer más, sino que no podrán hacer uso del aplicativo Mipres, para la prescripción No POS. En esos casos, lo que se debe hacer es realizar la solicitud de actualización de los datos a la entidad que le entregó la tarjeta profesional o resolución para poder ejercer su labor y realizar el proceso allí. “En la mayoría de los casos, este trámite se puede hacer vía web. Simplemente se deben adjuntar documentos como la identificación, la resolución de autorización y en un término no mayor a 15 días se da respuesta”, explica Restrepo. Para consultar si se encuentran inscritos en el ReTHUS, se puede hacer a través del sitio http://web.sispro.gov.co

Por otro lado, aunque todos los profesionales deben verificar que cumplen con este requisito, por ahora los esfuerzos del Ministerio de Salud están concentrados en hacer la actualización del ReTHUS para aquellos profesionales que van a prescribir medicamentos con Mipres. Estos son los profesionales en medicina, odontología, optometría y nutrición y dietética.

ReTHUS entró en funcionamiento desde 2007, pero a partir de 2014 arrancó con más fuerza y se espera que para finales de este año, todo el talento humano en salud, incluyendo a técnicos, tecnólogos y auxiliares estén registrados en la plataforma. “El registro está pensado para que se convierta en un eje para el seguimiento, evaluación y planificación del talento humano en salud del país”, dice Restrepo y añade que “además tiene un enfoque garantista, que busca ofrecerle a la población un instrumento que le permita conocer si la persona que la va a atender cuenta con las competencias y si tiene o no una sanción desde el punto de vista ético-disciplinario que le restrinja su ejercicio”.

Es importante anotar que la información que circulaba en redes sociales, que decía que hasta el pasado 15 de noviembre era el plazo final para realizar el registro, es falsa. Restrepo aclara que “plazo en sí mismo no hay para actualizarse en ReTHUS, pero para el tema de prescripción si no está en la plataforma no podrá utilizar Mipres”.

Por ahora, esta herramienta está disponible únicamente para los profesionales de la salud y para las instituciones que se están vinculando a Mipres. Pero, el ideal es que para 2018 esa información tenga carácter público para aquellos pacientes que quieran rectificar el historial de quien le está atendiendo.