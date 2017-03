Adolescente hace un Facebook Live de su suicidio

"Ya nada tenía sentido", escribió Nakia Venant, de 14 años, antes de transmitir su suicidio por Facebook Live. El hecho, que no tiene antecedentes similares en esa red social, ocurrió en la vivienda de sus padres adoptivos en Miami Gardens, Estados Unidos.

La forma en que la adolescente decidió terminar con su vida ha conmovido a ese país. Mientras estaba en vivo le contaba a los que la observaban lo que estaba a punto de hacer. Muchos de sus amigos la animaban para que no cometiera una locura, pero no lo lograron. Su madre biológica, Gina Caze, era una de las personas que estaba viendo el video, pero, a diferencia de sus amigos, no trató de ayudarla; se burlaba de ella y la retaba. Quería ver si era capaz de tomar esa decisión en la casa de sus padres adoptivos. “Está llorando como un lobo…” o “busca atención”, escribió.

Horas después, la Policía de Miami-Dade encontró el cuerpo sin vida de la adolescente. El Departamento de Niñez y Familia (DCF) denunció a Caze por provocar a la muerte de su hija. Las autoridades decidieron que no era bueno para Nakia vivir con su madre ya que la golpeaba constantemente y la trataba mal. Por eso, en 2009 se tomaron medidas para que Caze dejara de acosar a su hija. Desde ese año vivió en varias casas de familia, alrededor de 14 hogares distintos en 16 meses.

“#Sonjuegosparallamarlaatención, pendeja patética del sistema de hogares de menores, por eso estabas tú ahí, por esta mierda estúpida, más falsas alarmas activas y estás muerta, te van a enterrar, la vida sigue después de una pendeja que no escucha a sus padres y trata de hacerse la mayor y busca la atención de los muchachos y las muchachas en lugar de sus libros”, fue el comentario completo de la mujer denunciado por esa oficina oficial.

A Caze le quitaron la custiodia de su hija porque además habían descubierto que presentaba una conducta sexual inapropiada para su edad. La joven llegó a reconocer en su momento que veía pornografía y que en oportunidades había dormido en la misma habitación que los novios de su madre.

El representante legal de Caze, Howard Talenfeld, dijo que lo expuesto por el DCF era “absolutamente falso” y que su cliente había hecho esos comentarios no durante el ahorcamiento de su hija, sino después, cuando creyó que todo se trataba de una impostura, consignó Tampa Bay.

