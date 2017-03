"Fui violada": la ganadora del Oscar Jane Fonda revela que sufrió abusos sexuales cuando era niña

La actriz y activista estadounidense, ganadora de dos Oscar, dijo en una entrevista que fue víctima de abusos y que un jefe la despidió por no querer acostarse con él.

La ganadora de dos Oscar a la Mejor Actriz por su trabajo en las películas "Klute" y "Regreso sin gloria" hizo esta confesión durante una entrevista a la página web The Edit en la que otra actriz, Brie Larson, le preguntó sobre su activismo en el movimiento feminista.

Fonda, de 79 años, respondió que, al haber crecido en la década de los 50, tardó mucho en aplicar el feminismo a su vida porque fue "criada con la enfermedad de complacer" a los demás.

"Los hombres de mi vida fueron maravillosos, pero víctimas de un sistema de creencias (patriarcales)", aseguró. Algo que la hizo sentirse "empequeñecida".

"Para mostrarte hasta qué punto un patriarcado les pasa factura a las mujeres: fui violada, abusada sexualmente de niña y despedida porque no me quise acostar con mi jefe. Y siempre pensé que la culpa era mía, que no había hecho o dicho lo correcto", afirmó.

"Fuimos violadas y no estuvo bien"

La actriz lamentó que esto aún suceda: "Conozco chicas jóvenes que fueron violadas y ni siquiera son conscientes de que se trató de una violación. Piensan: ‘Seguro que pasó porque dije no de la forma incorrecta".

Fonda participó en la "Marcha de las Mujeres" celebrada en Los Ángeles el pasado mes de enero.

Fonda apoya desde hace años la causa feminista y a fundaciones como la Rape Foundation y el Rape Treatment Center (Centro de tratamiento de violaciones).

Ella ya había revelado en 2014 que su madre, Frances Ford Seymour, había sido víctima de abusos sexuales con tan solo 8 años. Se suicidó a los 42, cuando Fonda tenía 12 años.

"Una de las mejores cosas del movimiento de defensa de las mujeres es que ha hecho que nos demos cuenta de que (las violaciones o los abusos) no son nuestra culpa. Fuimos violadas y no estuvo bien", declaró a la publicación digital.

Igualdad de sueldos en Hollywood

La protagonista de "Barbarella" también se mostró preocupada por cómo se sexualiza a las mujeres hoy en día en la industria del cine, algo que consideró "terrorífico".

"Tienes que estar denuda con mucha frecuencia. Se hace mucho más énfasis en la apariencia", denunció. Pero celebró que, en la actualidad, las actrices se preocupen por la brecha salarial y luchen por desterrarla de la industria del entretenimiento.

"Nunca había pensado en eso. Estoy hablando de la cúspide de mi carrera, en los 70 y los 80: jamás me pagaron una gran cantidad de dinero. Nunca pensé que yo lo valiera", admitió.

"Para mí, simplemente, las cosas eran así. Los chicos ganaban más. Me alegra mucho que la gente se esté enfadando justificadamente por esto", añadió.