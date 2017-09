Las reglas de un padre para que un chico pueda salir con alguna de sus hijas

Son muchos los padres que tratan de intimidar a los pretendientes de sus hijas. Piensan que si pueden producir temor en los novios de las chicas seguramente los jóvenes huirán o se comportarán bien. Pero estas actitudes terminan enfadando a las chicas o alejando a esas personas que son de su agrado. Eso sin contar que muchas veces las exigencias de los padres son mayores que las de las chicas y suelen ser machistas.

Pero ese no es el caso de Warren Welch, un hombre con seis hijas que publicó en su cuenta de Facebook requisitos realmente necesarios para salir con las niñas de sus ojos.

“Tendrás que preguntarles a ellas cuáles son sus reglas”, escribió. Luego dijo "No estoy criando a mis niñas para que sean el tipo de mujeres que necesitan que su papá actúe como un espeluznante posesivo para que las traten con respeto”. Además afirmó "Las respetarás, y si no lo haces, prometo que ellas no necesitarán de mi ayuda para ponerte en tu lugar". Y al final dice “Buena suerte calabaza”.

La publicación que tenía como título ‘No estoy criando princesas‘, tiene casi 6.000 me gusta y casi 30.000 compartidos en Facebook. Warren explicó que buscaba crear un giro al tipo de papá habitual. Se había dado cuenta de que muchos hombres se jactaban de cómo asustaban a los chicos que trataban de salir con sus hijas. Para él esa actitud no es más que otra forma de machismo y por eso es necesario que las niñas se empoderen a través de la educación y del ejemplo que reciben en su hogar.

“Vi a mi madre tratando de asumir su papel de esposa sumisa durante años. Y verla así nunca me gustó. Pero yo en ese tiempo era demasiado joven para entender por qué no quería verla así. Ahora entiendo que se trataba de misoginia”.

Warren con sus seis hijas. Foto: Tomada de Facebook.

Los usuarios de Facebook aplaudieron la actitud de este padre por haber entendido que las mujeres pueden ser independientes y no necesitan de alguien que opine sobre qué puede ser mejor para sus vidas.