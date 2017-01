Cáncer, lupus y zika: Lo más buscado en Internet sobre salud

“Si me duele algo, lo primero que hago es consultar en Internet. Así, si no es nada grave, me ahorro la visita al médico”, cuenta Manuel, una de las tantas personas que confían su salud al ‘doctor Google’. En la red abunda información sobre salud, alguna confiable, otra no tanto, pero lo cierto es que todos esos datos son vitales para conocer sobre enfermedades, investigaciones y tratamientos.

Según un análisis de Google las patologías genera la mayoría de preguntas de salud en la red. El cáncer es la enfermedad que se gana el premio a la más consultada y no es de sorprender, pues este padecimiento es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y las cifras de incidencia siguen aumentando. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón, colon y recto, estómago y mama son los diagnosticados con mayor frecuencia.

El Zika fue la segunda enfermedad más buscada. Este virus acaparó titulares durante todo el año, pues su brote generó una alerta mundial. Los pacientes pueden experimentar síntomas como fiebre, dolores musculares y articulares, así como fuertes dolores de cabeza. A medida que fue evolucionando la epidemia, que afectó en su mayoría a los países de América, se fue descubriendo una relación entre el virus y la microcefalia; también se encontró un vínculo entre el Zika y el síndrome de Guillain-Barré.

La tercera dolencia más consultada fue el lupus. Las búsquedas sobre esta patología aumentaron, sobre todo, después de que la actriz y cantante Selena Gómez le contara al mundo que lo padecía. Se trata de una enfermedad autoinmune que puede afectar diversas partes del cuerpo como las articulaciones, los pulmones, el corazón, la piel y hasta el cerebro. Entre los principales síntomas están los intensos dolores musculares, sensibilidad al sol, cansancio extremo, dolor en el pecho al respirar, hinchazón de las articulaciones, pérdida de cabello y dedos de pies y manos pálidas o de color púrpura.

La diabetes es la cuarta del conteo. Esta enfermedad afecta a más de 422 millones de personas en el mundo y las cifras van en alza. La obesidad, sedentarismo y el consumo del tabaco son factores de riesgo para sufrir de esta patología que, de complicarse, puede causar ceguera, pérdida del extremidades inferiores, insuficiencia renal o accidentes cerebrovasculares. La diabetes aparece cuando el páncreas no es capaz de utilizar adecuadamente la insulina en el organismo.

La quinta enfermedad más consultada es el herpes. Según la OMS, dos terceras partes de la población mundial menor de 50 años está afectada con este virus simple del tipo 1, que es el que se transmite de boca a boca. El herpes tipo 2 es el que obtiene tras un encuentro sexual o contacto cutáneo. Esta es una infección que no se cura y que a veces puede presentar síntomas pero en otras no. En todo caso una situación molesta de manejar.

Por otro lado, Javier Cardona, fundador de 1doc3, una aplicación colombiana en la que médicos reales contestan preguntas anónimas sobre cualquier tema de salud, compartió cuáles son las principales dolencias para las que buscan alivio quienes ingresan a esa plataforma.

La lista la encabeza la palabra dolor, seguida de flujo, tos, mareo, cólicos y fiebre. Se trata de síntomas de fácil manejo. Como explica Cardona, estos resultados surgen porque a “los usuarios les gusta comentar situaciones de su diario vivir y sobre cómo poder cuidar su salud. Les preocupa qué se le considera normal y que no”.

En cuanto a las principales temáticas de salud consultadas, el embarazo es lo que más dudas genera. Le siguen las relaciones sexuales, la menstruación, el VIH, la gripa, los temas sobre el peso, especialmente la obesidad, y el aborto.