Lo que harían algunas mujeres mayores si volvieran a tener 20

Son muy pocas las personas que no se arrepienten de lo que hacen en la juventud. Si pudiera darle algunos consejos a la persona que era cuando tenía 20 años, ¿qué le diría?

Varias mujeres mayores respondieron a esta pregunta en un foro del sitio web Reddit y compartieron sus mensajes que han inspirado a otras personas.

El consejo más común era no perder tiempo con la depresión. Además, aconsejaban tener un peso saludable. “Vas a ganar una tonelada por cada cerveza que tomas. En realidad no tienes un buen metabolismo. Cuida la comida”, escribió una de las mujeres.

Ganar peso es uno de los arrepentimientos más comunes de muchas mujeres. “Si la tuviera al frente le diría que dejara de comer. Por favor cuenta las calorías y no te comas ese pedazo de pizza antes de dormir”, escribió una de ellas.

Otras han dicho que lamentan no haber hecho ejercicio. Además, algunas dicen que no debieron estar con un mismo novio por tanto tiempo. “No necesitas a ese tonto. No estarás sola por siempre si lo dejas”, se dijo a sí misma una de las mujeres.

Otras lamentan no haber escuchado a su madre con respecto a los consejos sobre los hombres. Después de que el tiempo pasaba se daban cuenta de que su intuición era acertada.

Algunas mujeres también se preocuparon por su salud mental: “Pretender que tu depresión no está ahí no hará que se vaya, no importa cuánto lo desees. Es necesario afrontar esa enfermedad cuanto antes”.

Otra mujer pensó que debía apreciar más a sus padres. “Abraza a tu padre y trata de memorizar su voz. Pregúntale cosas y dile que lo amas. Él no estará por siempre”.

Además, algunas aseguraron que debieron tener mayor control de sus vidas y haber hecho lo que realmente querían. “No estudies derecho. Haz lo que realmente quieres”. “No dejes que nadie más dirija tu nave”. “No tengas tanto miedo de fallar, eres joven”, escribieron.

“Tienes mucho potencial – se dijo una a sí misma- protégelo. No tomes muy en serio las rupturas amorosas, no tengas miedo de amar de nuevo. No eres tan gorda como piensas”.