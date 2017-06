Los mitos del alzhéimer, la enfermedad del olvido

El alzhéimer es una enfermedad rodeada de preguntas y creencias que han hecho que hablar de ella aún sea un tabú. La Organización Mundial de la Salud incluyó a esta patología y otros tipos de demencia entre las diez enfermedades que causan más muertes en el mundo y está llevando a cabo planes para que el conocimiento sobre este mal aumente y así lograr diagnósticos más oportunos y que los afectados y sus familias reciban la ayuda necesaria.

Sin embargo, persiste un marginamiento por parte de la sociedad hacia quienes padecen de esta condición, según explica Claudia Varón de Franco, presidenta de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia. “Hay burla, desprecio y maltrato hacia las personas mayores simplemente por no entender qué es lo que pasa con esta enfermedad”, dice. Por esta razón, es necesario crear conocimiento sobre la patología y desmitificar algunas creencias.

- Es una enfermedad de locos: El alzhéimer es la forma de demencia más común. Es una enfermedad neurodegenerativa que provoca deterioro cognitivo de manera progresiva. Las neuronas van perdiendo funcionamiento y comunicación entre ellas hasta que mueren, por ello “se altera la funcionalidad de la persona ya que se presenta compromiso de las capacidades cognitivas, de orientación, realizar funciones ejecutivas como planear, organizar, el dominio de la memoria, el lenguaje y las capacidades para moverse o hacer actividades”, explica la geriatra María Lucía Zamudio. Genera dependencia y por ello es común que se asocie a una condición mental.

- La pérdida de memoria es normal con el envejecimiento: Si bien es cierto que con el paso de los años disminuye la capacidad de la memoria y algunas facultades intelectuales, “hay situaciones y conductas que se salen del contexto normal y por eso hay que consultar para descartar muchas cosas”, dice Varón de Franco. Entre los síntomas del alzhéimer está la desorientación. Además, a la persona le cuesta unir palabras, olvida cosas, es incapaz de administrar su vida y de almacenar y recuperar recuerdos. Por su parte, se estima que entre los 60 y 65 años es la edad en la que generalmente se empieza a manifestar esta enfermedad. Esto no quiere decir que sea exclusiva de la gente mayor, pues cada vez se están haciendo diagnósticos a edades más tempranas: solo en Estados Unidos unos 200.000 pacientes son menores de 65 años.

- Las personas con alzhéimer dejan de funcionar: Aunque se pueden tener crisis de la enfermedad, es falso que estos pacientes pierdan todas sus capacidades. De hecho, muchas personas con alzhéimer viven activas y pueden compartir con normalidad con otras personas. Lo importante es que se mantengan estimulados y que su entorno familiar en vez de juzgar ciertos comportamientos, resalte las cualidades de quienes padecen este mal pues aunque pierdan la memoria inmediata, la afectiva se conserva durante mucho tiempo.

- No se puede prevenir: Si bien esta enfermedad no tiene una causa identificada, ni se puede curar, si se ha demostrado que se pueden llevar diferentes estrategias para fortalecer el cerebro y tener una buena reserva cognitiva para evitar el deterioro cerebral. “Es importante que los pensionados eviten quedarse en la casa sin hacer nada, que busquen actividades para mantener activa la mente y la salud cognitiva”, dice Zamudio. Por su parte, llevar una alimentación sana, rica en pescado, semillas, verduras y granos, así como realizar actividad física permanente podría ayudar a prevenir esta enfermedad.

- Todos los pacientes se tornan agresivos: El alzhéimer es una enfermedad que afecta a las personas en forma diferente y no todos los pacientes se comportan de manera agresiva. Muchas veces la enfermedad se manifiesta con una profunda depresión que puede aumentar el avance del desgaste cognitivo. Lo importante es conocer bien la enfermedad y que los cuidadores estén capacitados para prever las actitudes que cada paciente va a tener y “encontrar estrategias de convivencia para hacer más fácil el día a día y mejorar la calidad de vida de todos, pues el alzhéimer es una enfermedad de familia”, dice Varón de Franco.

- No hay nada que hacer por estos pacientes: Aunque no se puede curar, sí es posible frenar la agresividad de la enfermedad con estrategias como la estimulación. “Si hay un entorno adecuado, un buen acompañamiento para el paciente y su familia, la dimensión de la enfermedad es otra”, explica la presidenta de la fundación. Por su parte, cada día avanza la investigación sobre este mal, existen tratamientos farmacológicos más efectivos para disminuir el avance de la patología y un mayor conocimiento y abordaje del padecimiento ayuda a crear redes de apoyo alrededor del paciente más fortalecidas y efectivas. Sin embargo, agrega, “en Colombia hace falta apoyo para el cuidado del anciano, pues no hay políticas públicas que brinden un acompañamiento, ni apoyo al paciente ni a su entorno familiar”.