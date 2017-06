Pistas para tener en cuenta en la nueva temporada de House of Cards

Los fánaticos de Frank y Claire Underwood debieron esperar más de un año para una nueva temporada y aunque la espera finalmente termina el 30 de mayo, sus realizadores han dejado pistas de lo que le espera al presidente más famoso de la televisión. El miedo es el elemento central que se repite en los mensajes en los que el presidente y la primera dama le hablan a los votantes.

"No tienen nada que temer"

El último video promocional publicado horas antes del estreno muestra a Claire y a Frank Underwood saludando a ciudadanos a través de la puerta de la Casa Blanca. Un único mensaje se repite varias veces: "No tienen nada que temer". Al final rompe la cuarta pared, como de costumbre, y se dirige directamente al espectador detrás de la pantalla, "no tienen nada que temer", le dice seriamente.

"Díganos lo que ven"

Una corta alocución de la primera dama, Claire Underwood, se ve interrumpida varias veces por lo que parece una falla en la transmisión. El mensaje es claro: La prensa es un intermediario que los Underwood no necesitan. Se dirigen directamente a los ciudadados para que les cuenten directamente a ellos cualquier cosa que les parezca sospechosa. "Mi esposo y yo queremos protegerlos", dice Claire, justo antes de mencionar las elecciones.

"El pueblo no sabe lo que le conviene"

El primer trailer es una conversación de Frank con su esposa y fórmula vicepresidencial, Claire. Mientras le dice que solo él sabe lo que le conviene a los ciudadanos norteamericanos, vemos escenas de lo que será la nueva temporada: Resultados electorales, chantajes, brindis, pactos y recuerdos del pasado. "Underwood 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. One nation, Underwood", termina el emocionante corto.

Otros mensajes:

"Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario"

En una conversación con quien parece ser el presidente Juan Manuel Santos, Frank Underwood le pide que lo nomine al Nobel de Paz. “A ver Mr. Francis, con todo respeto, eso de nominarlo para el Nobel de Paz está muy berraco, o sea very difficult (…) es que ustedes no tienen guerrilla, no tienen paramilitares, no tienen ni paseo millonario. Ahí sí Mr. Frank, como le digo me queda very very berraco”, le dice el mandatario colombiano al oír su pedido.

"¡Frank Underwood! No hay otro camino"

La "loca de las naranjas" de la campaña de Óscar Iván Zuluaga ahora le hace campaña a Frank Underwood. En un corto mensaje la mujer dice que se necesita a un hombre capaz de acabar con la "corrupción, el nepotismo, las artimañas, los torcidos, la violencia", y por supuesto no podía ser nadie más que Frank Underwood.