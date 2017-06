Brutal agresión contra una perrita pitbull

La semana pasada se presentó un caso de maltrato animal en Sesquilé (Cundinamarca). Lila, una perra pitbull de 5 años se salió de su casa y en la vivienda de al lado se encontró con dos caninos, un Chow chow y un Mastín napolitano. La reja estaba semi abierta y cuando Lila metió su cabeza se pusieron a pelear. La respuesta de los dueños fue golpear a Lila con un machete. Fue tal la violencia que le abrieron el cráneo.

La dueña de Lila, Johana Huertas, le dijo a este portal que ya habían tenido problemas con Margarita Rojas, la propietaria de los perros con los que Lila se peleó: “Lila no se la lleva bien con los perritos de al lado. La señora ya le había pegado a mi perra y le había dicho que cuando eso pasara que por favor me llamara porque vivimos al lado, pero no, ella lo que hizo fue golpear a mi perra tan fuerte que le abrió el cráneo y lo peor de todo es que no ha hecho nada para resarcir lo que hizo”.

Lila. Foto:Archivo Particular.

Ante las críticas por el hecho Margarita Rojas decidió publicar su versión en Facebook: “El día de ayer saqué mis perritas al jardín de mi casa, en ese momento bajaba la perrita pitbull sin bozal, ni correa, ni adulto responsable, la cual se dirigió a mi casa y agredió a mi perrita. Mi hija al ver esto trató de separarlas pero la pitbull la ataco mordiéndole un dedo de la mano derecha. Mi reacción fue coger la escoba para espantarla pero esta no soltaba el dedo de mi hija por lo cual mi esposo en su desesperación agredió al animalito" (Puede ver la agresión de la que Lila es acusada).

Rojas también dijo que ella no fue la que agredió a la perra pues se encuentra en recuperación de una cirugía complicada y justificó que su esposo respondió así ante un momento de desesperación. La señora, quien es profesora de niños, dijo también que tiene pruebas de su incapacidad médica y de la incapacidad de su hija por la agresión de Lila a la joven de 18 años.

Johana dice que ella miente porque Lila no iba sin correa y sabía que la perra vive en la casa de al lado: “El mordisco que tiene la hija de la señora más bien parece un rasguño que una mordida de perro porque si uno de esos perros, un pitbull o un mastín te muerde seguramente provocaría heridas más graves. Pero además Lila nunca ha sido agresiva, no tiene antecedentes y tiene al día todas sus vacunas, y ellos la conocen, saben que somos vecinos y Lila sí tenía correa”.

Varios vecinos se han pronunciado en redes sociales y han dicho que no es cierto que Lila hubiera mordido a la hija de la señora. De ser así ellos se preguntan por qué no denunció cuando llegó la policía. También han dicho que ella sí fue la que le propinó los golpes al canino y además afirman que esta familia también maltrata a sus perras.

¿Qué hacer ante una pelea de perros?

Independientemente de cómo se hayan dado las cosas, es claro que golpear a un perro con un machete no es la forma adecuada para separar a dos caninos cuando se pelean. Por este hecho Lila tuvo que recibir 20 suturas en cada herida, además presentó dos hematomas, por varios días no podrá comer sólidos y tendrá que tomar medicamentos de por vida para el dolor de cabeza por el nivel de la fractura.

Lila. Foto: Archivo Particular.

La veterinaria Laura Cepeda explica que la peor opción cuando se presenta una pelea entre perros es meter la mano a los dientes de los caninos porque seguramente la persona saldrá herida. Tampoco es buena opción tomarlos por el collar ya que la tensión de la pelea puede hacer que la presencia de una persona pase inadvertida y se vea expuesta a recibir graves mordeduras. Otras reacciones poco recomendables pasan por dar gritos o intentar golpear a los contendientes, ya que esto sólo conseguirá aumentar su agresividad.

Para estos casos lo que se puede hacer es que dos personas tomen a cada perro de las patas traseras y halarlos hacia atrás, en forma de carretilla. Si es una persona sola, lo recomendable es levantar al perro que se vea más peligroso, pues si se hace lo contrario, se pone en riesgo al canino más débil.

Aunque Margarita Rojas lamentó los hechos, lo que la familia de Lila esperaba era que pagara al menos una parte del costo de los cuidados veterinarios que ha tenido que recibir. Es cierto que los dueños de Lila también tienen responsabilidad en este incidente por haber permitido que la mascota se saliera de casa sin bozal, pero resulta insólito que ante un hecho como este una profesora de niños no responda de otra forma.