2.500 colombianos con esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una patología autoinmune y degenerativa considerada como una de las enfermedades neurológicas más comunes entre la población de 20 a 40 años de edad. Por esta razón, se dice que es una de las dolencias que causa un mayor impacto a nivel social, económico y laboral en los países. El amplio espectro de síntomas que abarca, hace que su diagnóstico sea una labor complicada. Se estima que el tiempo promedio para dar con el dictamen correcto puede ser de hasta cinco años.

Se estima que en el mundo la EM afecta a 2.5 millones de personas y además de considerarse característica de la población joven, también tiene mayor prevalencia en las mujeres en quienes predomina con una relación de 3 a 1; es decir, por cada hombre afecta a tres mujeres. Otra particularidad de esta enfermedad es que se presenta más en personas de raza blanca. Al parecer, los latinos cuentan con un gen recesivo que frena el desarrollo de la EM.

Quienes son diagnosticados y tratados de manera temprana tienen cada vez más oportunidad de llevar sus actividades diarias con normalidad. Sin embargo, llegar a un dictamen oportuno es complicado por la amplia gama de síntomas físicos, como la pérdida de habilidades motoras y mentales, como la disminución de la memoria, los que también se puede camuflar con otras enfermedades

De acuerdo con el neurólogo de la Clínica Universitaria de Colombia, los principales indicios de que un paciente pueda tener EM son la alteración visual con tendencias a perder la capacidad de visión y producir dolor; inflamación de la médula espinal lo cual produce alteraciones a nivel de movimiento y sensibilidad; alteración en la sensación de la mitad del cuerpo; visión doble; deterioro de la capacidad de orinar, necesidad frecuente de esta acción o incontinencia; fatiga; compromiso mental como pérdida de memoria y depresión.

La causa de la EM hasta el momento es desconocida, sin embargo, explica Navas, existen diferentes factores que pueden influir en el desarrollo de la enfermedad como “la presencia de obesidad en la adolescencia, infección por un virus llamado Epstein Barr, bajos niveles de vitamina D, tabaquismo y un componente genético”, dice. Aunque no se puede prevenir, es importante mantener un estilo de vida saludable, buena alimentación y realizar ejercicio físico de forma constante para disminuir el riesgo.

En Colombia, la esclerosis múltiple hace parte de las enfermedades raras pues su incidencia es baja. Es por esta razón que en muchos casos estos pacientes se encuentran con barreras que les impide tener un acceso oportuno a tratamientos y atención médica. “Los medicamentos son de altísimo costo y aunque están incluidos dentro del POS es difícil acceder”, explica Herney Cuartas, director de la Fundación Colombiana para Esclerosis Múltiple y otras enfermedades-FUNDEM. En el caso de que el paciente haya logrado obtener su medicina “está el tema de la continuidad que viene acompañada de citas con especialistas y exámenes como resonancias magnéticas, que se dificulta por los trámites administrativos”, añade.

Por su parte, en muchas ocasiones los pacientes de EM se sienten excluídos por el efecto de su enfermedad y pueden caer en depresión. Al ser personas jóvenes, el apoyo social para ellos es importante. “Es necesario eliminar mitos entorno a la EM. No es una condición contagiosa y los pacientes no son flojos, ni perezosos. Es que no tienen la capacidad de desarrollar ciertas actividades”, explica Cuartas. “Lo que hace que los pacientes mueran no es la EM, sino las complicaciones derivadas de la enfermedad”, concluye Cuartas. Por ello, es necesario que los pacientes mantengan un peso saludable, hagan actividad física y traten de ocupar su tiempo libre en actividades sociales para mitigar las recaídas de la enfermedad.

