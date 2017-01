Gemelas nacen a los cinco meses de embarazo

James y Claire Weir pensaron que sus hijas no sobrevivirían a un parto de 23 semanas de embarazo. Cuando los bebés son tan prematuros, se estima que sólo sobreviven un 15 % o menos, y muchos de esos pequeños quedan marcados con secuelas permanentes.

Las gemelas -nacidas tres días bajo el límite legal de 24 semanas para el aborto en Gran Bretaña- pasaron cuatro meses en el hospital en donde recibieron cuidados intensivos. Durante ese tiempo ni siquiera podían ser vestidas porque su piel era tan delicada, que se podía romper con la ropa. No abrieron sus ojos y sólo lloraron días después de haber nacido.

Clare le confesó al Daily Mail que a veces se sentía culpable por mantenerlas con vida, pues muchos padres de bebés prematuros prefieren evitar un proceso que puede ser doloroso también para los bebés. Pero ahora cuando las pequeñas tienen diez meses de edad y les ve sonreír, está segura de que tomó la decisión correcta, a pesar de que las niñas pesan entre cinco y seis kilos y deben usar ropa de cero a tres meses de edad.

La pareja Weir se conoció en el 2013 y se casaron en el 2015. Un año más tarde quedaron en embarazo. Cuando Clare tenía siete semanas de gestación tuvo una hemorragia, sólo entonces se enteró de que tenía gemelos. Después volvió a sufrir hemorragias pero los médicos le decían que las bebés estaban bien. En la semana 23 ella finalmente tuvo a las pequeñas a quienes bautizó Annabelle e Imogen.

El día del parto, mientras todas las mujeres de la sala de partos querían que sus hijos nacieran, Clare hacía todo lo posible para mantener a sus bebés en su vientre. “Durante el embarazo, y especialmente el día del parto, procuré no moverme mucho. Incluso tenía miedo de ir al baño”, dijo al diario británico.

Los médicos del Royal Hospital de Alejandría en Paisley advirtieron que no tenían la tecnología suficiente para proporcionar reanimación a los recién nacidos antes de 28 semanas. Por eso, Clare tuvo que ser trasladada al Princess Royal Hospital de maternidad en Glasgow.

"Algunos padres de bebés prematuros deciden no reanimar a los bebés. Pero queríamos dar a nuestras hijas una oportunidad. Sabíamos que teníamos que probar", explicó Clare.

Foto: Tomada de Daily Mail.



James Weir, de 31 años, narró que se despidieron de las bebés cuando estaban en el hospital antes del parto. Él les leyó un cuento y pensó que sería la última vez que les leería algo. Luego, cada noche en el hospital, pensando siempre que sería la última vez, adquirió el hábito de leerles a las pequeñas en las noches

Una de las niñas fue dada de alta primero que la otra. Durante tres días ninguno de los dos durmió para cerciorarse de que respiraran. Cuando ambas estaban en la casa, los padres se turnaban para cuidar a las pequeñas.

Foto: Tomada de Daily Mail.

Varios estudios en maternidad indican que después de la semana 24 es más fácil que los niños sobrevivan. Con todo, los bebés que sobreviven suelen tener problemas de visión, neurológicos o pulmonares, y tener una estatura menor que la media.

No obstante, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine en el 2015 asegura que los bebés con 22 semanas de gestación podrían superar las adversidades y complicaciones si reciben los cuidados adecuados.

En la investigación, en la que estudiaron a 78 bebés, 18 de ellos sobrevivieron y siete sin ningún problema de salud con el paso de los años. Pero seis desarrollaron trastornos graves, como ceguera, sordera o parálisis cerebral. La conclusión a la que llegaron los autores del estudio fue que sin el tratamiento adecuado los prematuros con esa edad gestacional no sobrevivirán.