"Cometí un pequeño error": el profesor que se volvió viral

La semana pasada el profesor Robert Kelly, especialista en Ciencias Políticas y Diplomacia de Corea del Sur, se convirtió en el maestro más conocido del mundo, gracias a que sus hijos pequeños interrumpieron su entrevista con la BBC sobre la situación política de la presidenta surcoreana Park Geun-hye ahora que fue destituída por un escándalo de corrupción.

Mientras Kelly explicaba, Marion, su hija, entró a su estudio y tras de ella su hermano James, un pequeño que todavía usa caminador. Luego llegó Kim Jung-A, la esposa del profesor Kelly, bastante extaltada y sacó a los niños haciendo maromas para no salir en el video. El problema es que la cámara alcanzó a registrar todo lo que sucedió. "Lo siento, me disculpo, lo siento", decía el profesor una y otra vez.

Recomendamos: El peor momento en la historia de Los Óscar

El video se volvió viral y estuvo decenas de medios de comunicación de todo el mundo. En redes fue tendencia y tuvo miles de reproducciones en YouTube.

"He visto el vídeo como el resto del mundo. Es divertido", dijo Kelly al Wall Street Journal en su primera entrevista tras convertirse en un fenómeno viral. "Es como una comedia de errores", confesó sobre el vídeo que supera los 85 millones de reproducciones en la página oficial de Facebook de la BBC.

"Es una mezcla de sorpresa, vergüenza y diversión. La cantidad de reacciones en Twitter me obligaron a desactivar las notificaciones de Twitter y Facebook. Ni siquiera me acerco a YouTube o Reddit", afirmó Kelly.

Cuando Alistair Gale, el periodista de la BBC se contactó con el profesor Robert Kelly, su esposa estaba concentrada en la sala grabando la entrevista. De pronto se dio cuenta de que sus hijos no estaban y apenas vió abierta la puerta del estudio corrió para sacarlos cuanto antes.

Sugerimos: El gracioso instante en que dos bebés interrumpen una entrevista de la BBC

Ese día Marion, de cuatro años, había celebrado su fiesta de cumpleaños en el jardín de niños. Su forma divertida de caminar alegre fue uno de los momentos favoritos de los usuarios en redes sociales. El profesor dijo que cuando extendió su brazo lo que quería era darle un juguete para que se distrajera.

En el nuevo video de Wall Street Journal el profesor Kelly pone un pestillo a la puerta para que la catastrofe no vuelva a ocurrir. Reconoce que eso fue lo que debió haber hecho la primera vez. "La BBC me ha vuelto a contactar, pensé que no lo volvería a hacer", finalizó aliviado.

Puede leer: La historia detrás del divertido video del profesor interrumpido por sus hijos mientras era entrevistado