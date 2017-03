¿Cuánto tiempo deben estar los niños frente a las pantallas?

La dosis correcta de pantallas



El uso permanente de los smartphones, las tabletas digitales y las consolas siempre ha preocupado a los padres de niños y adolescentes. Varios estudios han señalado que pasar mucho tiempo frente a las pantallas podría afectar su desarrollo. Sin embargo, dos científicos de las universidades de Oxford y Cardiff, en Reino Unido, realizaron un estudio que desvirtúa ese concepto. Los autores entrevistaron a 120.000 estudiantes y encontraron que usar estos aparatos no les genera ningún tipo de daño físico o mental si lo hacen moderadamente. Por eso la investigación arrojó un cálculo según el cual los menores deben usar el celular entre una hora y media y dos horas diarias, y tres o cuatro horas diarias si se trata de videojuegos. La revista Psychological Science publicó el trabajo.



Por una nariz



Un estudio hecho por científicos de la Universidad del Estado de Pensilvania, Estados Unidos, reveló que la forma de la nariz varía según el clima. Por ejemplo, los afrodescendientes suelen tenerlas más pequeñas y fosas nasales más anchas, mientras que los que provienen de países europeos del norte tienen narices largas y delgadas. Este hallazgo coincide con los estudios de Arthur Thomson, antropólogo de la era victoriana que estableció la regla de la nariz de Thomson, según la cual el ancho y la longitud de las narices en todo el mundo están estrechamente vinculados con la humedad y la temperatura del entorno, pues una de las funciones más importantes de este órgano es calentar y humedecer el aire que se respira. Esto es particularmente evidente en el diámetro de las fosas nasales que cambia mucho en las diferentes poblaciones. La revista PloS Genetics publicó el estudio.



Contra el colesterol y los infartos



Una investigación internacional hecha con más de 27.000 pacientes reveló que el fármaco evolocumab, conocido como Repatha, podría disminuir hasta 60 por ciento los niveles de colesterol y prevenir accidentes cardiovasculares. Este inhibidor de la proteína PCSK9, que dificulta la capacidad del hígado para eliminar el colesterol de la sangre, mezclado con estatinas podría lograr estos efectos benéficos. Según Peter Sever, del Imperial College de Londres, quien lideró el estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, este hallazgo es el más importante desde que surgieron las estatinas hace más de 20 años y será de gran ayuda para “millones de personas que sufren enfermedades coronarias o las que están en alto riesgo de padecerlas”.



Los bellos se divorcian más



Investigadores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, revelaron que las personas más atractivas tienden a divorciarse. Los expertos les pidieron a dos mujeres que juzgaran el atractivo de 238 hombres bachilleres hace 30 años y luego revisaron sus registros de matrimonio y divorcio y encontraron que los más atractivos tuvieron relaciones más cortas. Luego les pidieron a las mismas voluntarias que hicieran lo mismo con 130 celebridades y encontraron el mismo patrón. Según Christine Ma-Kellams, líder de la investigación, estas personas son más propensas a ser infieles y a cambiar de pareja porque les llueven pretendientes. Ese podría ser el motivo detrás de los divorcios de Brad Pitt y Angelina Jolie y Ben Affleck y Jennifer Garner. El trabajo apareció en la revista Personal Relationships.



CIFRA



50 por ciento del plato de comida debe corresponder a frutas y verduras, según expertos de la Universidad de Harvard que buscaron la preparación más saludable.