Ocho cosas que hacen los padres con hijos exitosos

La gente siempre se han preguntado qué es lo que hace especiales a las personas exitosas. Muchas veces las respuestas apuntan a la educación, concretamente a la que reciben en el hogar. Por eso los investigadores recomiendan qué deben hacer los padres si quieren que sus hijos sean exitosos.

1. Compartir las cosas en familia

Es importante tener momentos de calidad, así sean pocos. No es una cuestión de pasar mucho tiempo juntos sino hacer que el tiempo que se tenga sea valioso. “Hablamos de que dependiendo de los países, y su economía, hay zonas horarias donde las personas solamente trabajan cuatro horas diarias y otras zonas donde trabajamos 12 horas al día”, dice la psicóloga Carolina Guzmán. Entonces es imposible que las personas se programen y tengan el hábito de estar juntos como familia determinado tiempo, pero sí hay que hablar de calidad de tiempo.

2. No hay que pasar mucho tiempo frente a las pantallas



La imposición como se ha visto no tiene ningún significado, por eso no tiene sentido prohibirles que no pasen tiempo frente a la pantalla. Los padres tienen que explicarles más bien qué pueden hacer, o qué no pueden hacer con su tiempo. Hay que darles ejemplos, llevarlos a lugares en donde ellos vean que la gente practica artes o deportes. “Es importante decirles a los padres que hay que llevar a los chicos a ferias artesanales y contarles cómo se realizan estas cosas. Llevar a los chicos a lugares donde ellos puedan ver animales los fines de semana, enseñarles a cuidar una mascota, eso hace que vayan por sí mismos evitando que pasen tiempo frente a las pantallas”, afirma Guzmán. Otra alternativa es que tengan cultivo de plantas en la casa, enseñarles a cuidarlas. “Es mejor decirles con una pedagogía apropiada, con una pedagogía participativa en lugar de imponerles no más pantallas y cortar la electricidad”.

3. Decirles que pueden ser lo que quieran

Un tema importante para aprender a entender el fracaso es justamente que la persona tenga la posibilidad de arriesgarse, ver algo diferente de los demás, ver que se puede destacar en algo. “Lo que hay que recomendarles es que si les dicen que pueden ser lo que quieran hay que asegurarse de que pueden comprometerse a hacer realidad eso que tanto quieren”. Entonces un componente importante es lograr las metas en la vida, porque todas las funciones y maneras de trabajar en el mundo son necesarias para la humanidad. “Algunas vienen más de moda que otras y sin embargo ninguna se ha convertido en obsoleta”, dice la psicóloga.

Obligarlos a terminar lo que empiezan

“Pienso que es más motivarlos a terminar lo que empiezan, a llenarlos de ese amor, de esa energía, de ese contagio” Es importante que a las personas les guste empezar, y que así mismo, les guste terminar las cosas, “darle ese valor a que si termino lo que empiezo voy a tener las posibilidades de comenzar algo nuevo o algo más interesante”. Hay que enseñarles algo que vaya más allá de la obligación.

Retrasar la gratificación

“Estoy de acuerdo en retrasar la gratificación si vamos de la mano de una crianza didáctica y dinámica”. Los padres tienen que decirles a los niños que se tienen que entregar al máximo para lograr recompensas más grandes a futuro y que no se conformen solo con las recompensas sencillas del día a día.

Leerles

Leerles a los niños fomenta su creatividad y desarolla la imaginación. También ayuda a desarrollar la seguridad en el mundo. Fortalece sus propios procesos mentales y cognitivos, “el que nos lean hace que desarrollemos la conciencia y la supraconciencia, esa que nos acompaña cuando nos vamos de viaje, nos lleva y nos anima a escribir y soñar con muchas cosas”, dice Guzmán.

Viajar



La especialista recomienda que hay que animarlos a viajar, porque ver el mundo enseña, poder compartir con otras culturas y otros lenguajes es excelente recomendación de crianza.

Para llegar al éxito hay que pasar por el fracaso



“Y decirles que el fracaso es parte del éxito”, hay padres que no lo hacen y por tanto se quedan hablando siempre de sus éxitos, pero casi nunca hablan de todo lo que tuvieron que hacer para llegar a tener estos logros.