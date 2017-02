Helicópteros ambulancia, el futuro de la atención de urgencias

Tres de cada diez muertes en el mundo son debido a accidentes cardiovasculares, una patología que puede dejar graves secuelas permanentes si no se atiende con urgencia. En casos como estos o en incidentes que necesiten atención inmediata, los helicópteros ambulancia son una excelente opción.

Los Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) son usados en diferentes partes del mundo con dos objetivos claros: “llegar directamente al lugar de la urgencia con el equipo médico para atender al paciente y para transportarlos entre hospitales, en caso de una remisión”, explica Ralph Setz, representante del segmento de los HEMS de Airbus, principal fabricante de los helicópteros ambulancia.

Precisamente, la ventaja de estas aeronaves es que llegan exactamente al sitio de la emergencia sin importar el terreno, pues su tamaño lo permite y no requiere de una pista de aterrizaje. Por otro lado, los HEMS van equipados con un instrumental sofisticado que permite mantener y estabilizar al paciente durante el vuelo, mientras lo transportan a un hospital, además de personal profesional (médicos, enfermeros y pilotos), para atender la urgencia. “En la ciudad, el tiempo de llegada al lugar de la emergencia es de 10 minutos y en zonas rurales de 45”, dice Setz. Un atributo destacable si se tiene en cuenta la difícil situación de movilidad de ciudades como Bogotá, donde las ambulancias pueden tardar horas en atender el llamado o la compleja geografía de países como Colombia, en donde se deben recorrer largas distancias.

Esta atención pertinente ha permitido que en países donde ya está regularizada su operación, como en el Reino Unido, “se presente una reducción de la mortalidad del 22 por ciento, en 250 mil accidentes, gracias a la oportuna atención que puede brindar este transporte especial”, afirma el experto. En Estados Unidos y Canadá, 1200 aeronaves atienden urgencias durante las 24 horas, los siete días de la semana. En Europa cuentan con 700 HEMS repartidos en diferentes países y Latinoamérica tiene 37. “En mercados maduros hay hasta tres helicópteros EMS por cada millón de habitantes. Eso significa que cada pocos segundos en algún lugar del mundo una persona es rescatada con la ayuda de un helicóptero”, complementa Setz

En un principio la inversión para obtener uno de estos helicópteros especiales puede ser alta. Dependiendo del tamaño, el tipo y el equipamiento médico pueden costar entre 3 y 10 millones de dólares. Pero a largo plazo la atención oportuna puede resultar económico para el sistema de salud “si se considera que atender a una persona de forma oportuna puede evitar hospitalizaciones o gastos en complicaciones es un ahorro; además, la inversión que se hace no equipara el valor de una vida”, explica Pierre Marrie Gout, director comercial y representante de los HEMS de Airbus.

En la región, la implementación no ha sido sencilla e incluso algunos no han podido empezar a volar porque no cuentan con los permisos necesarios para operar o no existen regulaciones para garantizar su funcionamiento. Pero el mayor obstáculo tiene que ver con la financiación, reconoce Gout. En Europa utilizan diferentes estrategias para garantizar este servicio. Por ejemplo, en Alemania y Francia, el gobierno los costea mediante los pagos del sistema de salud y por ello todos los ciudadanos pueden acceder a este servicio. En otros países, la inversión es mixta -entre pública y privada-, en donde se ofrece por medio del seguro de vida, pero vigilado por el gobierno.

En Colombia funcionan helicópteros que ayudan con atención médica y el rescate de emergencias, como los de la Policía o las Fuerzas Militares, pero no cuentan con equipos especializados para dar tratamiento inmediato durante el vuelo como los HEMS, ni son totalmente dedicados a la misión médica.