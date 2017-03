Siete extrañas razones por las cuales las personas se enamoran

A las personas siempre les ha preocupado el amor romántico. Probablemente no sea lo más importante en la vida, pero para muchas personas son fundamentales los momentos de conquista. Semana.com habló con la psicóloga Lucia Onate y consultó algunos estudios que se han hecho sobre el por qué las personas sienten atracción por otras. Estas son siete razones.

Complejo de Edipo

No es extraño que las personas busquen a alguien que se parezca al menos físicamente a uno de sus padres, por lo general las personas asocian al menos el color del cabello y el de los ojos. Lo cierto es que este tipo de complejo se desarrolla durante la niñez y ocasiona que la persona sienta atracción emocional por el padre del sexo opuesto. Según Onate, esto se debe a que encontrar a una persona así hace sentir seguras a las personas.



Tocar un instrumento

Una investigación realizada en Francia encontró que las personas sienten más atracción hacia quienes interpretan un instrumento. Según el estudio titulado en español ‘Capacidad de la música masculina y atractivo para las mujeres en un contexto de cortejo real,’ experimentó con tres hombres (uno con un estuche de guitarra, otro con una maleta deportiva y otro sin nada en las manos) que les pidieron el número a 300 mujeres. “Los resultados mostraron que en el caso del hombre con la guitarra se asoció con un mayor cumplimiento de la solicitud, lo que sugiere que la práctica musical se asocia con la selección sexual.”

Conocerse

Muchas parejas no comunican sus deseos, sentimientos o incomodidades por temor a que el otro se sienta mal o no sepa cómo reaccionar. Muchas personas no llegan a ser totalmente abiertas durante las primeras citas a pesar de que físicamente les atraiga la otra persona. Conocer al otro implica saber también las cosas que no le pueden agradar.

Experiencias poco comunes

Se puede dejar a un lado la salida a cine o el café. Mejor pensar en una experiencia que ambos no hayan vivido. Ir a un restaurante de comida exótica o practicar deportes extremos son experiencias que seguramente ambos van a recordar y que hacen que las personas sientan una atracción más fuerte.

Las similitudes

Muchas veces se piensa que las personas para enamorarse deben tener gustos o personalidades opuestas, según eso la relación no llegaría a la monotonía tan rápido. Pero es más probable que usted se enamore de alguien que comparte las mismas cosas, valores y experiencias, por lo que no dejan de ser insignificantes factores como la edad, la educación o la religión.



La postura

Cómo comunicamos más con nuestra expresión corporal que con nuestras palabras, es importante que se mantenga siempre una postura abierta. Esto hará que la otra persona lo vea como alguien más seguro y sociable.

Usar ropa de color rojo

Según un estudio publicado en la revista eslovaca Ethology quienes usan el color rojo en situaciones de conquista tienen mayores oportunidades de atraer a más personas “La preferencia por los colores rojos (pero no por otros colores) en los escenarios de juego de parejas fue significativa sólo para las mujeres, pero no para los hombres.”, dice el estudio.