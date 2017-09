Para hombre y para mujer: el género cambia a la moda

Medios de comunicación especializados en moda hablaron de un tema que ya ha sido recurrente en el sector: la ropa está cambiando gracias a la diversidad de género. Lo novedoso en este caso fue que la marca John Lewis eliminó de su línea infantil cualquier rastro que diferenciara sus prendas por niño o niña. Es decir, los visitantes se podían encontrar el mismo vestido para niño o niña con etiqueta de género neutro.

La cadena, según lo dijo el Daily Mail está implementando una reforma para “evitar reforzar los estereotipos de género”. Muchos clientes de la tienda los acusaron de exagerar la corrección política, en cambio otros celebraron la medida.

Caroline Bettis, encargada de la sección infantil, le dijo a La Gaceta de España que “no buscamos reforzar los estereotipos de género dentro de John Lewis y, en su lugar, queremos ofrecer más variedad a nuestros clientes para que padres e hijos puedan elegir lo que quieren llevar”.

Jhonatan Espinoza, de la Fundación Ayllú Familias Transmasculinas, argumentó que esta medida es positiva y no es impositiva. “Es dejar que cada quien escoja la ropa que le parece más cómoda… eso empieza a generar cambios en los imaginarios”, afirma.

Valeria Bonilla, funcionaria de la Secretaría Distrital de Planeación, dijo: “siempre he pensado que los papás y la sociedad se encargan de etiquetar a los niños, tendemos a sexualizarlos. Pensamos que no tienen una sexualidad que no tienen una identidad, y sí la tienen. Desde niños muchas personas de la comunidad LGBTI sabían de su condición, el hecho de que exista esa ropa sin etiquetas les quita esa decisión, precisamente, de etiquetarse y les da la libertad de elegir”.

Cuando Jhonatan, un hombre trans, estaba en el colegio se las arreglaba para usar todos los días sudadera, ya que detestaba usar el uniforme de falda y jardinera. “No debemos estar buscando estrategias para poder sentirnos cómodos, debemos estar preocupados en aprender, en disfrutar el colegio”. Jhonatan ingresaba a todos los equipos deportivos con tal de poder usar pantalón y tenis. Pero admite que aunque no era el mejor deportista, sí se negó la posibilidad de ingresar al grupo de teatro o artes por anteponer primero su deseo de vestir como quería.

La psicóloga Carolina Guzmán explica que los padres están llamados a ser orientadores dentro del crecimiento y desarrollo personal de sus hijos. “Sin embargo, el tema de ayudarles a construir su imagen personal y su identidad en los tiempos actuales ya no es una tarea relegada solo a los padres o a las madres, sino que es una tarea que se está haciendo en compañía de la sociedad”, dice la psicóloga.

“En los almacenes la gente no comprende por qué un hombre se está midiendo un vestido. Hace unos años era más complejo”, dice Valeria Bonilla.

“Sí tiene repercusiones a nivel psicológico”, afirma Guzmán. “La repercusión es que vamos a dejar de ver a la persona como una división entre lo paternal y lo autoritario, o sea el color azul, y lo maternal y permisivo, que es el color rosado”. La psicóloga explica que se habla de una integración. Ya el ser no se va a concentrar en ser criticado por ser alguien autoritario, se abre la psicología hacía algo nuevo y es la flexibilidad desde los órdenes de la motivación, “desde lo que yo decido para mí”, explica. Y termina diciendo que esto está demostrando que somos más cerebros emocionales que racionales.

John Lewis no es la primera marca que se arriesga en búsqueda de la igualdad de género. Desde comienzos de la década del 2000 diseñadores crearon líneas para hombre con falda que no tuvieron mucha aceptación en su momento. Y marcas como Les Girls, Les Boys están diseñando ropa interior que puede ser usada tanto por hombres como por mujeres. El género está cambiando la moda.