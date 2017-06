Sexo: ¿mejor al mediodía?

La mayoría deja el placer del sexo para la noche. Pero eso tiene un riesgo y es que en ese momento el cansancio puede ser tan grande que muchos prefieren dormir a gozar. Esos amantes fatigados y somnolientos no están solos. Un estudio publicado por la Fundación Nacional de Sueño en Estados Unidos mostró que una de cada cuatro personas casada o que vive con una pareja romántica estaba demasiado agotada para tener relaciones sexuales. Dejar la actividad para la mañana tampoco ha surtido efecto porque a esas horas puede pasar algo similar: alguno de los dos debe salir de carreras a una cita de trabajo o prefiere seguir durmiendo.



Según el sexólogo José Alonso Peña, por alguna razón la gente cree que “el sexo es para la noche y en la cama”, y agrega que posponerlo ante el cansancio sucede más cuando se tiene una pareja estable y está disponible en cualquier momento. “Es como Netflix: a la persona le da sueño y decide dejar el resto del capítulo para mañana, pero si hubiera comprado una boleta para cine, haría el esfuerzo de quedarse despierto y terminarla”, explica.

Según evidencia científica, un 20 por ciento de las parejas solo tiene sexo menos de 10 veces al año y una de las principales culpables es la fatiga. Por eso los sexólogos la consideran un preocupante obstáculo para tener una buena relación de pareja si se tiene en cuenta que el sexo provee conexión y apego. “Cuando la gente pierde el hábito o esa sensación de sentirse sexi se cierra una gran oportunidad para conectarse y acercarse al otro”, dice la psicóloga Michelle Gannon.

Peña considera que las parejas no deben esperar a que las cosas lleguen a este punto, pues, como dijo alguna vez el experto y autor Barry McCarthy, “el sexo solo es el 15 por ciento de la relación cuando las cosas marchan bien, pero cuando hay insatisfacción sexual el tema ocupa 85 por ciento del vínculo”. Estas son cinco soluciones para evitar que el cansancio y el sueño le ganen al apetito sexual.



1. Busque otros momentos del día: si la pareja tiene la creencia de que el sexo es nocturno, tendrá más obstáculos para lograr estos encuentros. Por eso una recomendación es ser flexible y cambiar de horarios y lugares. En la medida en que el trabajo lo permita una opción es concertar una cita al mediodía. Peña dice que cambiar es un afrodisiaco, pues cuando las parejas salen de la rutina experimentan mayor placer.



2. Noches de sueño: establecer un día a la semana para no tener sexo es una buena alternativa que ayuda a encender la chispa de la pasión. Una noche de descanso en la que se ha acordado previamente que no habrá sexo ayuda a recuperar las energías. Peña también recomienda fijar una noche para el encuentro sexual y turnarse el liderazgo del momento. “El día en que uno de ellos está a cargo debe inventarse algo. Es divertido y es una buena forma de proponer cosas novedosas”. La ventaja de señalar una noche de sexo es que la pareja está a la expectativa y se prepara para ello.



3. Solo en los fines de semana: otra opción es desquitarse el sábado y el domingo. De esta forma aprovechan los días hábiles para descansar. Según el sexólogo, muchas parejas optan por esta solución, pues en el fin de semana tienen más tiempo, están más relajados y pueden trasnochar sin temor por esta causa.



4. Despiértese más temprano: aunque significa robarle tiempo al sueño, poner la alarma del despertador unos minutos antes puede ser la solución para quienes el cansancio los vence en las noches.

5. Sexo más temprano: a veces no queda otra alternativa que la noche. Pero prepárese bien. Si tiene hijos acuéstelos rápido y pida ayuda a su pareja en cuestiones domésticas. No deje el encuentro sexual como último punto en la agenda, sino para antes,cuando todavía tiene energía. Si aún esta agotado, Peña aconseja pensar en que el sexo es una de las mejores curas contra el cansancio. Y vale la pena darle una oportunidad.