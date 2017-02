“El sector que más tutelas tiene es el de la salud”: presidenta de Teletón

Semana.com: ¿Cómo ha avanzado Colombia en materia de atención a personas con discapacidad?

E.R.: Colombia va en un camino muy lento frente a la discapacidad en general. Es interesante que desde una perspectiva de país, estamos súper reglamentados. Podría decirse que Colombia es uno de los más reglamentados en América Latina. Las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, circulares, tienen el propósito de avanzar en el entendimiento de lo que el Estado e inclusive la sociedad civil y en especial las organizaciones que apoyan las distintas discapacidades, deben hacer. Pero tener tanta legislación a favor de la discapacidad no se ve reflejada en las acciones. Por ejemplo, en la rehabilitación de su discapacidad, el sistema de salud solo responde cuando se interponen las tutelas. El sector que más tutelas tiene es el de la salud, precisamente porque siendo este un derecho fundamental de todos los colombianos, no se respeta. Para la población con discapacidad es aún más serio porque las discapacidades son permanentes en un gran porcentaje.

Semana.com: ¿Qué hace falta por hacer?

E.R.: Falta que el Estado realmente logre avanzar en la reglamentación de la Ley 1618, que exige al Estado que ponga recursos en todos los sectores para que el país sea realmente inclusivo en salud, educación, vivienda, transporte, cultura, y todos los otros sectores sociales y económicos.

Se está dejando a una población que puede perfectamente llegar a más del 10 % de nuestros 48 millones de colombianos sin las herramientas para lograr incluirse en la sociedad. Se pierde una población que puede ser de un enorme apoyo al desarrollo social, económico y político de este país.

Falta que las mismas organizaciones de la sociedad civil se hablen entre ellas, y no se enreden en atacarse. Falta realmente lograr un cambio de cultura frente a la discapacidad y existen más barreras actitudinales que arquitectónicas, eso se logra poniéndose en el lugar del otro, pensando que esa persona con discapacidad sí puede ser parte de mi empresa, de mi entorno y que lo debo tratar con respeto y dignidad.

Semana.com: ¿Cuántas personas movilizan con Teletón?

Emilia Ruiz (E.R.): Este año nuestro slogan es "Teletón En Manos de Todos" porque en manos de todos está ser solidarios con las personas más vulnerables, en manos de todos está ponerse en el lugar del otro porque una discapacidad física puede aparecerse en cualquier momento de nuestras vidas. Hoy por ti, mañana por mí.

Semana.com: ¿Cuántas personas han sido beneficiadas?

E.R.: Desde el reinicio del evento de recaudo anual en el año 2010, se han beneficiado más 100.000 personas con discapacidad física o motora. Y se han beneficiado de una rehabilitación integral real.

Semana.com: Desean hacer el quinto centro de rehabilitación de Teusaquillo. ¿Quiénes serían beneficiados?, ¿cuánto dinero se necesita?

E.R.: Gracias a la colaboración de todos los colombianos, se logró comprar un edificio remodelado en el barrio Teusaquillo. Esperamos ponerlo en funcionamiento el segundo semestre porque Bogotá es la ciudad que nos apoya desde siempre, sin embargo no cuenta con un centro de rehabilitación. Esperamos poder atender al menos 5.000 personas. Se requieren al menos 3.000 millones de pesos para el reforzamiento estructural, dotación de equipos de alta tecnología para la rehabilitación, y la contratación de personal idóneo y de gran experiencia en rehabilitación integral. Recuerden que el valor agregado de tener un centro Teletón es que en el mismo lugar pueden recibir todas las disciplinas de la salud en rehabilitación integral, no tienen que cruzar la ciudad de extremo a extremo con lo que conlleva la movilización de las personas con discapacidad física en una ciudad que no es inclusiva.

Semana.com: ¿Por qué este tipo de campañas son importantes?

E.R.: La Fundación Teletón desde su creación en el año 1973 busca visibilizar la realidad de las personas con discapacidad física de nuestra población, con una campaña digna, en la que se demostraba que las personas con discapacidad son seres humanos con los mismos derechos de todos los colombianos. El Estado no es solo el Gobierno, la ciudadanía hace parte del Estado y por eso le hacemos el llamado a ser solidaria.

Semana.com: ¿Por qué se hace un reconocimiento público a las personas que donan una mayor cantidad de dinero?

E.R.: Es muy importante que el país sepa que el 75 % de las contribuciones que se reciben son de la ciudadanía. Según encuestas de Cifras & Conceptos, los estratos que más apoyan la Teletón son 1, 2, 3 y 4. Es posible que sea más percepción que realidad el reconocimiento de los aportes de patrocinadores y auspiciadores, pero desde hace varios años, se hace público reconocimiento a toda la ciudadanía que nos aporta cada año.

Semana.com: ¿Cuáles son las metas económicas y sociales que tiene teletón para este año y a futuro?

E.R.: La Teletón en el año 2016 tenía una meta de recaudar más de 13.062 millones de pesos, se lograron 10.298 millones. Esperamos superar en al menos un 30 % lo recaudado el año anterior para retomar los planes que no pudimos materializar en el 2016. La meta social es crecer en cobertura y especialmente en Bogotá con el quinto centro.

Y una pregunta para todos sería, si la Fundación Teletón no operara, ¿qué pasaría con los miles de personas con discapacidad física que son atendidos por la Fundación Teletón, cubriendo un subsidio del 100 % para más del 90 % de toda esa población atendida? ¿Cuántos de ellos podrán ser atendidos por el sistema de salud después de sortear tutelas y desacatos de tutelas? ¿Cuántos de ellos podrán lograr que sus EPS les brinden servicios de rehabilitación, dispositivos de apoyo (prótesis, órtesis, sillas de ruedas)? Les dejo la inquietud.

