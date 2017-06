Ser feminista y otras reglas para tener una vida feliz, según la actriz Helen Mirren

Hablar de feminismo aun hoy causa polémica, crispa los ánimos y puede herir algunas susceptibilidades. Pero también empodera y crea una atmosfera de esperanza para seguir con la defensa de la igualdad. Tal vez por eso, el discurso de la actriz Helen Mirren a los graduandos de la Universidad de Tulane tuvo tanto eco.

En 26 minutos, que se pasan volando, la actriz británica condensa los ideales con el humor. De forma fresca se logra conectar con los jóvenes. Ella tiene 72 años y esto en vez de convertirse en una barrera se transforma en la autoridad necesaria para dar concejos sobre la vida y, por qué no, sentar postura política.

El top 5 de reglas para tener una vida feliz

1. No se case demasiado pronto

Sin pelos en la lengua, como siempre ha sido, empezó hablando sobre el matrimonio. “Regla número uno. No tiene que apresurarse a casarse”, dijo. Y continuó: “Me casé con Taylor (Hackford) mucho más tarde en mi vida y ha salido bien”. Además, recomendó dar a la pareja la libertad necesaria y el apoyo para lograr sus ambiciones. Esto no es nuevo, ella misma ha admitido, en otras ocasiones, que los espacios son importantes y que es mejor ser considerado con la pareja que dar regalos.

2. Trate a las personas con respeto

“Trate a la gente como gente”. Esta simple frase condensa una gran idea: quitar las etiquetas a los demás por la función que cumplen en la sociedad, por la barrera invisible que separa a unos de otros, y al hacerlo concentrarse en la idea de humanidad y así mismo comportarse.

En la adenda de la regla número dos está la invitación más contundente que Helen hizo: "No importa cuál sea tu sexo o tu raza. Sé feminista". Ella aclaró que durante su vida no se había declarado como tal pero que sí había actuado de esa forma. No lo hizo antes porque le parecía “demasiado didáctico, muy político”, pero que ahora lo ve con claridad.

"En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo. No me definía como feminista hasta hace poco pero siempre había vivido como tal", dijo mientras los aplausos superaban su voz.

"Creía en lo obvio: las mujeres eran tan capaces, tan enérgicas y tan inspiradoras como los hombres (…) pero unirme a un movimiento que se llamaba feminismo me parecía demasiado didáctico, muy político. Sin embargo, he empezado a entender que el feminismo no es una idea abstracta, sino una necesidad si queremos ir hacia delante y no hacia atrás, en dirección a la ignorancia y la envidia", explicó la artista.

En este mismo punto sobre el respeto a los otros, en lo que ella llamó una “adenda de la adenda”, se fue lanza en ristre contra Donald Trump. No lo nombró, solo señaló: "Nunca jamás vuelvan a permitir que un grupo de viejos, ricos y gruñones blancos definan la sanidad de un país que está compuesto por un 50,8% de mujeres y un 37% de otras razas".

3. Ignore a los que lo juzguen por su físico

La tercera regla es muy simple y tiene que ver con la forma de ser decidida que la ha caracterizado y que le permitió hablar de forma tan sincera frente a los jóvenes de Nueva Orleans. “Ignore a cualquiera que juzgue la forma en que usted luce, especialmente si él o ella es un anónimo acechando en Internet. Y si usted es esa persona que está al acecho en el Internet, detenga eso, simplemente”.

4. No tenga miedo del miedo

Tenga miedo cuando intenta lanzarse a una piscina que no tenga suficiente agua o conducir borracho. En esos casos es mejor ser prudente –bromea-. Pero cuando su cabeza empiece a interrogar sobre "¿soy bastante bueno?", "¿Soy bastante elegante?", no deje que el miedo lo gobierne.

Los concejos de la actriz terminan con una última premisa: No complique las cosas. Y claro, no podía faltar la adenda: no procrastine.

Este es el video completo de la actriz en Luisiana, Estados Unidos. En el minuto 5 comienza su discurso, y en el 16 habla sobre el feminismo.