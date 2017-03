Notas de vida moderna

Beber no engorda

Para muchas personas que quieren adelgazar una de las premisas es eliminar el alcohol de su dieta diaria. Sin embargo, un estudio reciente del instituto de investigación del Hospital Infantil del oriente de Ontario, Canadá, reveló que beber con moderación no engorda. Jean-Philippe Chaput, coautor del estudio, señaló que si bien hay una fuerte influencia genética que hace a algunas personas más propensas a engordar por el licor, en general las bebidas alcohólicas están relacionadas con la obesidad y el sobrepeso solo cuando se toma en exceso. El trabajo, publicado en la revista Current Obesity Reports, concluye que un trago diario en mujeres y dos en hombres no aumentaría el riesgo de obesidad.

Perezosos por culpa del celular

Un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Strathclyde, que les hizo seguimiento a más de 500 niños durante ocho años, reveló que estos son cada vez más dependientes de los smartphones. El trabajo evidenció que el tiempo que dedicaban a actividades físicas moderadas o vigorosas disminuyó casi media hora. Este “declive trágico”, según los expertos, acortaría la esperanza de vida de los pequeños debido a su sedentarismo, que se está convirtiendo en norma antes de que entren en la adolescencia. Por eso es importante que los padres aprendan a controlar el tiempo que sus hijos pasan frente a las pantallas.

Ibuprofeno y el riesgo de infarto

Un estudio publicado en la revista European Heart Journal se sumó a la evidencia que señala al Ibuprofeno, uno de los analgésicos más usados en el mundo, como culpable de aumentar hasta 31 por ciento el riesgo de infartos y arritmias cardiacas. Otros fármacos como el Diclofenaco, perteneciente al mismo grupo de antiinflamatorios no esteroideos (Aines), también resultan altamente riesgosos para la salud cardiovascular según Gunnar Gislason, del Hospital Gentofte de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, quien lideró la investigación. Gislason y su equipo concluyeron esto luego de evaluar datos de más de 29.000 pacientes que tomaron estos medicamentos. Según su análisis, consumirlos puede aumentar la formación de coágulos sanguíneos, la contracción de las arterias, la retención de líquidos y la presión arterial. Lo anterior no quiere decir que se suspenden, pero la dosis diaria no debe superar 1.200 miligramos. “Estas drogas no deben venderse sin prescripción médica y en el caso de los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen que evitarse”, concluyó Gislason.

Con hijos viven más

Expertos del Instituto Karolinska, en Suecia, analizaron registros de nacimiento y defunción de aproximadamente 1,5 millones de personas y encontraron que tener hijos alarga la vida. Los expertos observaron que quienes han sido papás vivieron en promedio hasta dos años más que quienes no. En el caso de las madres la expectativa de vida aumentó un año y medio. Esto se debe, según los autores, a que el amor y apoyo que dan los hijos motivan a sus padres a seguir activos, a ir al médico con frecuencia y a cuidarse más. De tal manera que las noches de desvelo y los dolores de cabeza financieros que generan tanto estrés durante los primeros años de crianza tienen una recompensa más adelante.

67

Es el porcentaje de la zona norte de la Gran Barrera de Coral, el mayor arrecife de ese tipo del mundo, situado en Australia, ha muerto a causa del aumento de temperatura de las aguas por el calentamiento global.