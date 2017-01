En video: el gemelo que salva a su hermano al que le cayó un mueble encima

El homenaje de Juanes, Kings of Leon y Ringo Starr a The Eagles.

Aunque los casos de accidentes de niños son muy comunes uno de ellos ha llamado poderosamente la atención: se trata de dos hermanos gemelos de dos años, Brock y Bowdy Shoff, que solos en su habitación se ven en aprietos.



Una cámara registró el momento en el que los pequeños juegan en una cómoda en su casa de Orem, Utah. El mueble cede al peso del pequeño Bowdy y cae sobre su cuerpo. Ante el llanto de su hermano, Brock intenta ayudarlo pero mientras comprende la situación y actúa pasan unos segundos. Al final el gemelo logra mover la cómoda y así salvar a su hermano.



El video se ha vuelto viral. Lo más curioso es que fueron los padres de los gemelos quienes lo compartieron para que otros padres aprendan de su error. Se recomienda para prevenir este tipo de accidentes fijar televisiones y muebles que estén en riesgo de caer al paso o al contacto con los niños.



Los accidentes en la infancia no son un tema menor. La OMS ha puesto especial atención en advertir sobre la importancia de proteger a los niños de las lesiones no intencionales o accidentes. Según la organización las lesiones y la violencia son las principales causas de muertes de niños a nivel mundial, 950.000 defunciones, y las lesiones no intencionales representan casi el 90% de los casos.



Esto no es nuevo, desde 1966 la Asamblea Mundial de la Salud aceptó los accidentes como un problema de salud en el mundo e invitó a tomar medidas para prevenirlos.



Además, la mayoría de las lesiones que sufren los niños se dan en las calles, el colegio o los lugares en que se recrean y en el hogar.



Según los investigadores cubanos del Hospital Pediátrico Docente Juan Bautista Viñas González la edad es importante para determinar el riesgo que los niños corren. "Al inicio del aprendizaje, para caminar, existen riesgos de caídas con contusión en región de cráneo y cara, cuando comienzan a subir las gradas y trepar quieren alcanzar objetos que pueden ser contundentes", explican en su texto Accidentes en la infancia: una problemática actual en pediatría.