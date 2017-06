Así se logró reducir la espera en las citas oncológicas

El modelo de atención de este programa, que funciona en Bogotá, abarca la detección temprana de la enfermedad. Esto significa que no se quedan de brazos cruzados esperando a que sus afiliados lleguen con síntomas sino que hacen una búsqueda activa mediante perfiles de riesgo, especialmente en cáncer de mama y cuello uterino.

En detección temprana han logrado pasar de 32 por ciento de casos en estadios tempranos a 59 por ciento. Esto significa que son tumores de mejor pronóstico, menos impactos y mayor probabilidad de curación. Para garantizar el tratamiento oportuno cuentan con un software donde están definidos los protocolos de atención. A través de esta tecnología se identifica cuando no se está siguiendo el protocolo: si el paciente no fue a la cita, si el médico no dio alguna orden de examen o si hay demoras.

El sistema genera alertas y el grupo busca soluciones para que el tratamiento se cumpla en los términos establecidos. Además cuentan con una red articulada de médicos especialistas que trabajan sobre un tratamiento consensuado. Esto evita que el paciente vaya de un médico a otro y reciba mensajes contradictorios.

