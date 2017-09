¡Qué ternura!, derretidos dejó este perrito regañado a los usuarios de las redes sociales

“No, es que tú no puedes estar haciendo daños todo el tiempo y con tu cara de ‘yo no fui’. Ahora te voy a castigar: te voy a quitar tu pollito, ¡ya no más pollito! Y tampoco vas más al parque por 15 días”.

Ese es el regaño por el que un pequeño can se ha hecho famoso en la red. En un clip, que fue subido originalmente por Sergio Andrés Sanguino, el animal hace pucheros mientras su dueño lo reprende por hacer travesuras en la casa.

La expresión del perrito le ha sacado suspiros de ternura a más de una persona en Facebook, donde el vídeo ya cuenta con 5,5 millones de reproducciones.

Faltaba menos, sostenido sobre dos patitas e inclinado contra una pared mientras sostiene un pollito de peluche, el animal escucha atento las palabras de Sergio quien le vaticina una fuerte pero adorable corrección.

Los comentarios de los internautas sugieren que el pequeño no merece dicho castigo, pues, con los gestos que hace ... todo sería perdonable.

“No creo que ese angel peludito merezca un castigo tan cruel”, comentó Adriana Moreno en el vídeo. “No sé cuántas veces he repetido el vídeo, es que es demasiado divino. Que tesoro que tienes Sergio Andrés Sanguino”, agregó Carolina Corzo. Y así, comentario tras comentario, la grabación se llenó de corazones para el cachorro.