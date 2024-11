Incluso, la economía alcanzó a resentirse a tal nivel en marzo, que afectó el desempeño del PIB del primer trimestre. Este tuvo un lánguido crecimiento del 1,1 por ciento a pesar de dos meses muy buenos, como fueron enero y febrero.

El empleo ha llevado la peor parte. Por el cierre de actividades productivas no esenciales para prevenir los contagios, muchos han perdido el trabajo, no pueden ejercer sus actividades o están en licencia no remunerada. Esto provocó que en mayo la tasa de desempleo se disparara al 21,4 por ciento y en junio al 19,8 por ciento, según el Dane.

Esas cifras representaron más de 4,5 millones de desempleados al cierre del primer semestre. Y miles de familias quedaron expuestas a caer de nuevo en la pobreza. La puesta en marcha de subsidios y giros directos en efectivo a millones de hogares alivió en parte el problema. Pero le ha exigido al Gobierno un enorme esfuerzo fiscal.