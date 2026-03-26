Advierten sobre cuidados alimentarios de mascotas durante viajes en Semana Santa: estas son las recomendaciones

Durante la Semana Santa, aumenta la movilidad de viajeros en Colombia y, con ello, el número de personas que se desplazan junto a sus mascotas. Esta situación ha generado mayor atención sobre las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de perros y gatos durante los trayectos.

Los expertos advierten sobre el color de pintura que se debería evitar si se tiene un perro en casa

Los cambios de entorno, las variaciones de clima y los recorridos prolongados pueden afectar a los animales, generando episodios de estrés o alteraciones digestivas.

Ante este panorama, especialistas sugieren planificar con anticipación aspectos básicos como la alimentación y la hidratación, con el fin de reducir posibles afectaciones durante el viaje.

Entre las recomendaciones se encuentra mantener la dieta habitual de las mascotas, ya que los cambios bruscos en la alimentación pueden provocar molestias digestivas y dificultar su adaptación a nuevas rutinas.

Así mismo, se señala que algunas opciones de alimento húmedo pueden facilitar la alimentación durante los desplazamientos, debido a su practicidad en el transporte y consumo.

Perros en carros. Foto: Getty Images

De acuerdo con expertos en nutrición animal, este tipo de alimento, que suele presentarse en latas o sobres, contiene entre 75 % y 80 % de agua, lo que puede contribuir a la hidratación de perros y gatos, especialmente en trayectos largos o en condiciones donde el acceso al agua puede variar.

“Viajar con mascotas también implica pensar en sus necesidades básicas, así como lo hacemos con cualquier miembro de la familia. Algo tan simple como llevar su alimento habitual o contar con opciones prácticas para alimentarlos durante el trayecto puede ayudar a que el viaje sea más tranquilo tanto para la mascota como para sus dueños”, señaló Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin.

Las recomendaciones se enmarcan en un enfoque preventivo, en el que la nutrición cumple un papel en el mantenimiento de la salud de los animales, particularmente en contextos que implican cambios en sus rutinas habituales.

Si tienen previsto viajar con su perro o gato, los expertos recomiendan: