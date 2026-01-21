Champiñón: el perrito que tenía cáncer; su dueña hizo una lista de pendientes para cumplir antes de su partida

Una mujer llamada Andrea se ha hecho viral en Instagram por la forma en la que decidió despedir a su perro, Champiñón, después de que fuera diagnosticado con cáncer.

Tras recibir el diagnóstico, la protagonista de esta historia sabía que tenía que apreciar los últimos instantes de vida que tendría con su mascota. Por ello, decidió crear una “lista de aventuras” que tendría con el animal.

"La idea es montar un blog por capítulos cumpliendo planes de la lista. El objetivo es tener un recuerdo para toda la vida y compartirlo con quienes quieran formar parte de ello“, dijo.

A esto lo llamó “La temporada final de Champi” y convirtió al perro en el principal protagonista. De hecho, la idea fue tan original que hasta el animal, por medio de una voz ficticia, narró algunos de los momentos que vivió.

Dentro del listado, cuya idea era ir cumpliendo poco a poco, estaba una sesión de fotos de Champiñón disfrazado en Halloween, paseos por campos de flores, visitas a cafeterías perrunas, días de spa, entre otras cosas.

Poco a poco la ‘serie’ fue avanzando y algunas cosas fueron publicadas por la mujer. Por ejemplo, hay una imagen del animal vestido de fantasma, foto que no tardó en hacerse viral y recibió muchos me gusta.

Murió Champiñón

Lastimosamente, hace algunos días Andrea compartió por medio de sus redes sociales un anuncio que ninguno de sus seguidores quería escuchar: el perro falleció producto de la enfermedad y, además, su otra mascota también se fue.

"No puedo poner en palabras lo devastada que me siento ahora mismo. No solo he perdido a Champiñón, sino que hoy de madrugada y sin previo aviso Hendrix también me ha dejado“, escribió en un post.

La mujer expresó el cariño que sentía por sus dos animales y anunció que se iba a retirar por un tiempo de las redes sociales tras este duro golpe.

"Perdón de antemano si no respondo ninguno de vuestros mensajes, pero sabed que los aprecio. Y por favor, a quien no lo entienda, pido respeto, estoy en un momento muy delicado de salud“, añadió.