Cuatro alimentos que jamás le debe dar a su gato; son altamente tóxicos para ellos

Los gatos han ganado mucho terreno como animales de compañía y su número aumenta en los hogares, debido a su independencia, su apoyo emocional y su fácil adaptación a espacios pequeños.

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Si bien estas mascotas no requieren de una atención permanente como sucede con los perros, lo cierto es que hay aspectos que no deben descuidarse y uno de ellos es la alimentación.

Este factor resulta fundamental porque la salud de los peludos felinos depende en gran medida de una dieta equilibrada y adecuada a sus necesidades nutricionales. Los gatos son animales carnívoros, lo que significa que requieren nutrientes específicos provenientes de proteínas animales, como la taurina, esenciales para el buen funcionamiento del corazón, la visión y el sistema nervioso.

Una alimentación deficiente o desbalanceada puede provocar problemas como obesidad, enfermedades urinarias, diabetes, pérdida de masa muscular o deficiencias nutricionales.

Hay varios alimentos que los gatos no deben consumir porque resultan tóxicos. Foto: Getty Images

De igual forma, es importante entender que el gato no es un ser humano y que hay alimentos que son buenos para las personas, pero no para ellos, pues su organismo no los asimila igual, debido a que su sistema digestivo y el metabolismo son diferentes. Los efectos o la gravedad de los daños que puedan causar dependen en gran medida del nivel de toxicidad del alimento y de la cantidad ingerida. En casos extremos, algunos alimentos pueden incluso poner en riesgo la vida de tu gato, precisa el portal Tienda Animal.

Así las cosas, estos son cuatro alimentos que por ninguna razón deben comer los gatos, para evitar problemas en su salud.

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Chocolates

Los chocolates tienen una sustancia llamada teobromina, que los gatos eliminan lentamente de su organismo. Si lo consumen en abundancia o de forma habitual, pueden intoxicarse y presentar aceleración del ritmo cardíaco, diarreas, vómitos y fallos sistémicos. Esto puede resultar muy grave para la mascota.

Alcohol

Los gatos no metabolizan bien el alcohol, porque tienen un metabolismo más rápido que los humanos. Además, su ingesta puede provocar que el animal se desoriente o incluso padezca incontinencia urinaria, según la compañía Purina, en su página web. Su ingesta puede causar vómitos, diarreas, dificultad para respirar y temblores.

No todos los alimentos son aptos para darles a los gatos. Foto: Getty Images

Papa cruda

Las papas o patatas sin cocinar tienen una sustancia conocida como solanina que es tóxica para los felinos. Sin embargo, una vez hervidas, son seguras y buenas para estos animales de compañía.

Café

Los expertos aseguran que la cafeína es tóxica para los gatos y afecta a nivel cardíaco y neurológico. Algunos síntomas que puede mostrar el peludo si ha tomado café son, entre otros, hiperactividad, nerviosismo, aumento del ritmo cardíaco, temblores musculares y respiración acelerada e incluso convulsiones.