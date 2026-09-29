Este curioso y pequeño animal salvaje fue encontrado en Medellín: sería parte del tráfico animal

Un tití pigmeo (Cebuella pygmaea), considerado uno de los primates más pequeños del Neotrópico, ingresó al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tras ser entregado de manera voluntaria.

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La presencia de esta especie en el casco urbano de Medellín constituye una prueba clara de tráfico ilegal, dado que su ecosistema natural se sitúa exclusivamente en los bosques tropicales de la Amazonía occidental, al sur del río Caquetá.

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Una vez los funcionarios de la CAR pusieron el primate en las instalaciones de un centro de atención médica veterinaria, se conoció que el animal permanece bajo estricta observación médica y biológica para examinar su estado físico, comportamiento y procedencia.

El Atlas de la Biodiversidad de Colombia catalogó a esta especie como vulnerable (VU) debido a las crecientes amenazas sobre su hábitat.

Esta condición exige protocolos minuciosos antes de tomar cualquier decisión sobre el destino o manejo definitivo del espécimen rescatado en la capital antioqueña.

Lo que le espera al primate en su vuelta a la naturaleza

Las evaluaciones preliminares revelaron que el espécimen presenta un elevado grado de acostumbramiento a la presencia humana como resultado de un cautiverio extendido.

Esta habituación altera de forma drástica sus conductas instintivas, complicando la opción de devolverlo a la vida silvestre. Por tratarse de una especie gregaria que requiere interactuar con otros individuos de su clase para subsistir, liberarlo de manera solitaria implicaría un peligro inminente para su supervivencia.

El CAVR atiende a tití pigmeo en Medellín y advierte sobre los daños del cautiverio. Foto: CAVR

Las autoridades ambientales señalan que los programas de conservación ex situ dentro de colecciones vivas surgen como la alternativa más viable para garantizar la protección del primate.

Estas instalaciones brindan los espacios adecuados para albergarlo, respetando su compleja dieta basada en la extracción de savia, gomas y látex que obtiene royendo la corteza de árboles y lianas, complementada con la ingesta periódica de invertebrados en entornos controlados.

La crisis del tráfico de animales en el Valle de Aburrá

Este caso pone de manifiesto las graves consecuencias del comercio ilegal de especies silvestres al desarraigar a los animales de sus ecosistemas de origen.

Los registros oficiales reportan la llegada de seis titís pigmeos al CAVR desde 2014, confirmando la persistencia de esta problemática en los corredores urbanos del departamento. Extraerlos de su entorno interrumpe los procesos de conservación y destruye las opciones de reincorporación a la vida natural.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá reiteró a la ciudadanía que las especies de la fauna silvestre no deben ser adaptadas como mascotas.

Las autoridades recordaron la importancia de evitar la manipulación o alimentación de estos animales, e instaron a reportar de inmediato cualquier caso de tenencia o avistamiento en zonas urbanas llamando a la línea de emergencias 3046300090 para coordinar la atención técnica correspondiente.