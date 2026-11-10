Este viernes Bogotá tendrá jornada de adopción: perros y gatos esperan por un hogar lleno de amor

Bogotá tendrá una nueva jornada de adopción de animales de compañía. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) realizará esta actividad con el objetivo de encontrar un hogar a perros y gatos rescatados por esa institución.

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De acuerdo con la información del instituto, la jornada se llevará a cabo este viernes 13 de noviembre, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., en las instalaciones del Politécnico Grancolombiano.

Durante la actividad, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a varios animales de compañía que buscan una familia. Algunos de ellos fueron rescatados de situaciones de maltrato, mientras que otros recibieron atención por parte de la entidad a través de su programa de urgencias veterinarias.

La información oficial indica que quienes estén interesados en darles una segunda oportunidad a estos peluditos deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

Compromiso de toda la familia: antes de tomar la decisión, todos los integrantes del hogar deben estar de acuerdo con la adopción. Es importante tener presente que se trata de una responsabilidad de por vida, que requiere tiempo, recursos económicos, paciencia, cariño y disposición para acompañar al animal durante su adaptación.

Ser mayor de edad: la persona encargada del trámite debe presentar una fotocopia de su documento de identidad, un recibo de algún servicio público y fotografías o videos del espacio en el que vivirá el nuevo integrante de la familia.

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Disponer de tiempo para el proceso: La recomendación es contar con disponibilidad de tiempo para conocer al animal, participar en la entrevista con el equipo de adopciones, completar la documentación y recibir las orientaciones relacionadas con su comportamiento y adaptación.

Elementos para transportar gatos: quienes deseen adoptar un felino deben llevar un guacal o morral diseñado para su transporte. No se permite entregarlos en cajas, bolsas, mochilas ni otros elementos improvisados.

Gatos y perros están listos para ser adoptados en la capital. Foto: Getty Images

Elementos para transportar perros: las personas que adopten un canino deben llevar correa y pechera. Si se trata de un perro de manejo especial, también deberán contar con bozal y experiencia en el cuidado de este tipo de animales.

De acuerdo con el Instituto, la adopción representa una oportunidad para transformar la vida de estos animales, muchos de los cuales han atravesado situaciones difíciles y ahora esperan encontrar un entorno seguro en el que reciban protección y cariño.