El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que ya están habilitados los turnos para acceder al servicio gratuito de esterilización de perros y gatos en los primeros días de diciembre.

La convocatoria está dirigida a los animales de compañía que viven en hogares ubicados en localidades de estratos 1, 2 y 3 de la capital del país.

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Por eso, el llamado es que, si hay habitantes cuyo perro o gato aún no ha pasado por este procedimiento, aprovechen esta oportunidad y reserven una cita para contribuir a su bienestar y a la tenencia responsable de estos animales.

Según la mencionada institución, las intervenciones se realizarán en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) ubicada en la carrera 106A #67-02, en el barrio El Muelle, localidad de Engativá.

Fechas y cupos de esterilizaciones gratuitas en Bogotá para perros y gatos. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal/API.

La jornada se desarrolla en el marco de la campaña “Corta a tiempo, esteriliza”, una estrategia que pretende acercar este servicio gratuito a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y población migrante, y a las familias que residen en viviendas de estratos 1, 2 y 3.

Con ese propósito, ya se abrieron los cupos para las jornadas de los primeros días de diciembre. Los interesados deben realizar el trámite a través de la plataforma: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

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De acuerdo con el IDPYBA, fueron abiertos 145 turnos diarios para las fechas del 1, 2 y 3 de diciembre, los cuales se habilitaron este 25 de noviembre.

Recomendaciones clave

Quienes estén interesados en acceder a este servicio deben tener en cuenta que los perros y gatos deben cumplir una serie de requisitos relacionados con su edad y estado de salud.

Según las disposiciones del IDPYBA, los animales deben tener entre cuatro meses y ocho años, encontrarse en buenas condiciones físicas y, en el caso de las hembras, no estar en celo ni en estado de gestación. Además, deben haber pasado al menos 45 días desde el último parto o periodo de celo.

Las jornadas de esterilización se extenderán durante todo el mes de diciembre. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal/API.

La entidad aconseja, en la medida de lo posible, realizar algunos exámenes prequirúrgicos antes de la cita, entre ellos cuadro hemático, ALT y creatinina. También es indispensable que los animales cumplan un ayuno de ocho horas para alimentos sólidos y de tres horas para líquidos antes de ingresar al procedimiento.

Por su parte, la persona encargada de llevar al animal debe ser mayor de edad y presentar el comprobante del turno asignado, una fotocopia de su documento de identidad y una copia de un recibo de servicio público de una vivienda de estratos 1, 2 o 3. Este último documento no debe superar los tres meses de expedición.

En cuanto a las condiciones de traslado, los perros deben acudir con collar y traílla. Si pertenecen a razas de manejo especial o presentan comportamientos nerviosos, también deben llevar bozal. Los gatos, por su parte, deben llevarse en un guiacal o maletín apropiado. Para ambos casos, se debe llevar un collar isabelino que impida que laman la herida quirúrgica y una cobija para protegerlos del frío durante la recuperación.