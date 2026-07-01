La historia de Terry, un perrito que fue adoptado tras perder a su familia por los terremotos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela han elevado este miércoles a cerca de 2.300 los muertos y a más de 11.000 los heridos por los sismos de 7.2 y 7.5 registrados hace una semana.

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, afirmó en una rueda de prensa que 2.295 personas han muerto y otras 11.267 han resultado heridas a causa del doble terremoto.

Asimismo, señaló que las familias damnificadas ascienden a 12.841, tomando en cuenta que se han producido más de 780 réplicas desde el pasado 24 de junio.

En medio de la tragedia que enluta al vecino país, hay historias que conmueven. En redes sociales se conoció el caso de Terry, un perrito que perdió a sus dueños, pero fue adoptado por una familia.

“Llegando el nuevo integrante de nuestro hogar, un hermoso sobreviviente de La Guaira. Precioso, ¿cómo te vas a sentir en familia?”, señala en un video en TikTok una de sus nuevas cuidadoras.

“Digámosle Terry, ¿no se llama Terry? Está conociendo”, agrega en la grabación otra persona mientras el animalito recorre la casa.

Posteriormente, la mujer que graba el video muestra su nueva cama, también su comida y agua.

El clip generó reacciones de cientos de personas. “Sus antiguos dueños estarían felices de que su perrito va a tener alguien que lo cuide y lo quiera”, dijo uno. Otro agregó: “Cuídenlo mucho y denle muchísimo amor”.

Catorce toneladas de ayuda para animales

En las últimas horas, la campaña Una garra por Venezuela culminó con un total de 14 toneladas de ayudas destinadas a perros, gatos y otros animales que también sufren las consecuencias de la tragedia ocurrida en el vecino país.

Durante tres días, cientos de ciudadanos de Bogotá llegaron hasta las estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos con concentrado, medicamentos veterinarios y todo tipo de insumos con el propósito de tender una “garra” a los animales.

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Esta iniciativa contó con la articulación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), junto al Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, la Fundación Ruta Animal, Avianca, Laika y la senadora Andrea Padilla.

A esta misión también se sumó Tienda Animals, con un aporte de cinco toneladas de donaciones.

“La respuesta de la gente ha sido realmente conmovedora. Hemos visto personas que se movilizaron, familias que aportaron y ciudadanos que demostraron que la solidaridad también puede extenderse a los seres más vulnerables”, señaló el director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas.

“Estos aportes emprenderán su camino hacia Venezuela, donde cientos de animales encontrarán un rayo de esperanza gracias a la generosidad de Bogotá”, agregó.

*Con información de Europa Press.