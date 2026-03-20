¿Lleva a su mascota en moto? Evite una costosa multa: esto es lo que dice la ley en Colombia

Según cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, el aumento en la venta de motocicletas en Colombia ha sido sostenido y exponencial. Prueba de ello es que, actualmente, más de 5 millones de hogares dependen de este medio de transporte para movilizarse, trabajar y acceder a servicios básicos.

Estos datos reflejan su amplia penetración, especialmente en las regiones más apartadas del país. Por eso, al ser uno de los medios de transporte más utilizados por los colombianos, cada vez es más frecuente ver motociclistas acompañados de sus mascotas, lo que plantea la duda sobre si es legal transportar un perro o gato en moto.

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Aunque muchos creen que está prohibido, lo cierto es que en Colombia, hasta la fecha, no existe una norma explícita que prohíba transportar animales de compañía en moto.

¿Qué dice la ley sobre esta práctica?

Aunque en el país la ley no prohíbe el transporte de mascotas en vehículos, incluyendo motocicletas, la normativa sí establece parámetros específicos para su movilización que deben cumplirse para garantizar la seguridad tanto del animal como del conductor.

Al tener en cuenta esta serie de condiciones de seguridad, el conductor o dueño del vehículo podría evitarse sanciones y reducir riesgos de accidentes.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y el artículo 18 del Reglamento General de Circulación, “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción”.

Hombre con su perro montado en bicicleta Foto: Getty Images/Image Source

Lo anterior indica que, aunque no existe una norma que prohíba explícitamente transportar un perro en motocicleta, es fundamental que, en caso de hacerlo, el animal no interfiera con la conducción ni represente un riesgo para la seguridad vial.

En este contexto, si la mascota interfiere con la estabilidad o la visibilidad del conductor, las autoridades pueden considerar esta situación como una infracción, lo que podría derivar en posibles sanciones económicas.

Teniendo en cuenta esto, es fundamental tener en cuenta que, al transportar una mascota en motocicleta, esta no debe comprometer la visibilidad ni generar incomodidad durante la conducción, garantizando siempre que el conductor mantenga el control total del vehículo.

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Por eso, si planea viajar en moto con su mascota, es de vital importancia que no obstaculice los movimientos del conductor y, sobre todo, que cuente con la protección adecuada para garantizar su seguridad.

Y es que, pese a que a muchos todavía les parece curioso, existen cascos diseñados para mascotas precisamente para protegerlos cuando se realizan trayectos largos o en vías donde se registra mayor movilidad.