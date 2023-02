¿Pensando en adoptar un animal de compañía? Hágase estas preguntas antes de decidir

Amar a una mascota es un sentimiento indescriptible que perdura en el tiempo, pero no hay que olvidar que los animales de compañía implican múltiples responsabilidades.

Muchas personas quieren a sus animales de compañía como a otro miembro de la familia. Por ello, cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de Amar a tu Mascota, misma fecha dedicada a celebrar la existencia de los gatos.

El objetivo de este día es promover la adopción de animales de compañía y fomentar su cuidado para prevenir el abandono y el maltrato animal. Sin embargo, antes de adoptar o comprar un perro, gato, conejo, entre otros, hay que tener en cuenta diferentes factores.

Preguntas para saber qué animal de compañía adoptar

Es necesario comprender que los animales de compañía implican una responsabilidad continua y por eso puede que no siempre sea buena idea adoptar a un animal solo por un capricho. Antes de adoptar o comprar un animal de compañía es necesario comprender que va a tener un impacto en todos los ámbitos de la vida, desde el económico hasta el social.

Una vez se tiene eso claro, también es necesario escoger conscientemente al animal que más se adapte al estilo de vida de la persona. Por ejemplo, si una persona no tiene tanto tiempo libre, lo ideal es escoger un animal que no necesite largos paseos o, si el espacio de vivienda es pequeño, puede que un perro grande no sea la mejor opción.

A continuación, unas preguntas para hacerse antes de adoptar una mascota:

¿Qué tanto nivel de energía quiero que tenga mi mascota? Si la idea es tener un animal de compañía con mucha energía, los perros son mejor opción que los gatos. Esto implica que necesitan más ejercicio y actividad física.

¿Cuánto tiempo dispongo para salir con mi mascota? Dependiendo de la raza de perro puede que necesiten paseos largos (entre más grandes, más energía). Por su parte, los gatos no son tan amigos de los paseos con correa, pero disfrutan del sol y a algunos les gusta explorar la naturaleza de vez en cuando.

¿Qué porcentaje de mis ingresos puedo destinar a mi mascota? Ningún animal de compañía es gratis, desde la comida diaria hasta las visitas al veterinario implican una inversión. Además, hay razas más propensas a desarrollar enfermedades crónicas que necesitan medicamentos y cuidados especiales.