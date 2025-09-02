Suscribirse

Se busca a Homero, un perro que fue visto por última vez en la localidad de Puente Aranda

El animal es de color blanco con manchas en sus orejas y lomo, tamaño grande, esterilizado, llevaba una pañoleta de color amarillo y rosado el día que se perdió.

2 de septiembre de 2025, 11:44 p. m.
Se busca perrito perdido en la Localidad de Puente Aranda
El perrito hacía parte de un hogar de paso hace aproximadamente un mes porque, lamentablemente, sus anteriores dueños se fueron del país y no podían llevárselo, así que le buscaron una nueva familia y lo adoptaron.

Por desgracia, aproximadamente a las 7 de la noche del 29 de agosto, a cinco días de estar en su nuevo hogar en un conjunto de Hayuelos, el perrito se escapó del conjunto en el que se encontraba por las rejillas sin que sus dueños se dieran cuenta, y desde entonces lo han estado buscando. Lo único que traía puesto el día que se perdió es una pañoleta amarilla y rosa, con figuras de Patricio Estrella.

La última vez fue visto en el barrio Restrepo y algunos otros dicen que lo han visto por Puente Aranda. La comunidad ha hecho lo posible por ayudar a facilitar con el encuentro de Homero, pero no han tenido éxito en su búsqueda.

Entre quienes lo han visto han intentado acercarse y atraparlo, para resguardarlo y entregarlo a sus dueños, pero el perrito está asustado y no deja que se le acerque nadie. El perro responde al nombre de “Homero” o de “Maru”, que le dio su familia adoptiva.

Sus cuidadores del hogar de paso también lo han estado buscando incansablemente, aseguran que Homero es un perrito muy bueno y consentido, que nunca salía a la calle solo.

Si cuenta con algún tipo de información que facilite el encuentro del perrito, por favor llamar al 3224342285. Su familia espera encontrarlo y agradecen cualquier información.

