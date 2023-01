Stray: el videojuego que cuenta las aventuras de un gato que quiere regresar a casa

Stray es una aventura, en tercera persona, ubicada en una ciberpunk ciudad del futuro, altamente detallada y olvidada; llena de callejones donde el concreto, la humedad y las luces neón son el escenario de nuestra odisea.

En sus calles, Stray debe sortear obstáculos, resolver acertijos, encontrar claves de misterios y eludir peligros que acechan, donde androides y peligrosas criaturas también deambulan, ya sea para ayudar a nuestro héroe o para dificultar su camino.

A través de los ojos gatunos podremos interactuar de manera creativa con distintos artefactos que nos permitirán enfrentar diferentes desafíos, con un juego entre el sigilo y la acrobacia. Este es uno de los puntos más atractivos de Stray: correr, saltar, arañar, estirarse, maullar y ronronear como un gato que busca un objetivo, pero sin olvidarse del juego.

Blue Twelve Studio, los creadores del videojuego, comenzaron a desarrollar el proyecto en 2015. - Foto: STRAY

Stray es un videojuego sencillo, dividido en doce capítulos, cuya historia gira en torno al viaje de nuestro minino y la búsqueda de su familia, de la cual se separa apenas al iniciar la aventura. La mezcla de acrobacias y misterios en la moderna y solitaria ciudad, combinado con la aparición de personajes memorables, hacen que las 4 a 6 horas que puede tomar el juego estén llenas de una buena dosis de entretenimiento y sonrisas, tanto para gamers expertos como para jugadores ocasionales y novatos.

Gráficamente, el juego seduce con entornos envolventes. Cuenta con una hermosa paleta de colores, perfectas dinámicas físicas de manejo de la luz y el brillo, una extraordinaria y detallada implementación de texturas, un diseño de caracteres atractivo y un acompañamiento sonoro que atrapa al jugador. Todo en medio de una dinámica en la que a veces es más entretenido deambular que cumplir retos y lograr objetivos. Es un juego experiencial.

Sin embargo, cuando es necesario resolver acertijos, necesitaremos de ‘nuestros’ instintos felinos y pensar un poco fuera de lo convencional (out of the box), como lo haría un gato, para lograr respuestas y salidas novedosas de cada situación.

Desde su lanzamiento a mediados de este año (2022) fue acogido con gran entusiasmo tanto por críticos como por audiencias gracias a su única y creativa propuesta de jugar como un felino, idea que de por sí es vendedora, soportada magistralmente por una estructura de juego lineal que integra igualmente mini mundos abiertos (espacios donde nos podemos ‘desviar’ para disfrutar el entorno en el que interactuamos) en cada capítulo.

Desarrollado por la compañía independiente Blue Twelve Studio, Stray está disponible para consolas Playstation 4 y 5 y para PCs con sistema operativo Windows 10 (a través de la plataforma Steam) y es fácilmente uno de los mejores videojuegos de este 2022 y uno de los más memorables basados en nuestros pequeños amigos de 4 Patas.