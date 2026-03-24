¿Su gato está estresado? Señales claves para identificar esta conducta y cómo ayudarlo

Tener una mascota en casa es una decisión que implica mucho más que compañía y cariño, pues se trata de un compromiso a largo plazo que abarca desde la alimentación hasta el cuidado integral del bienestar físico y emocional del animal.

Por eso, es fundamental prestar atención cuando presenta señales de estrés que, en el caso de los gatos, puede traer problemas mayores cuando se presenta de forma recurrente, de acuerdo con la Clínica Veterinaria Zarpa.

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Entre los síntomas o señales claves para identificar esta conducta en los felinos, el mismo sitio especializado indica que las características evidentes más frecuentes son:

Cambios en los hábitos a la hora de hacer sus necesidades: es decir, hacer en lugares distintos a su arenero, o en sitios poco frecuentes de la casa.

es decir, hacer en lugares distintos a su arenero, o en sitios poco frecuentes de la casa. Conductas compulsivas: cuando un gato está estresado puede presentar contracciones musculares, abrir exageradamente la boca, o acicalarse de manera desesperada, entre otras conductas compulsivas.

cuando un gato está estresado puede presentar contracciones musculares, abrir exageradamente la boca, o acicalarse de manera desesperada, entre otras conductas compulsivas. Marcaje intenso: los gatos pueden desarrollar estrés al estar en un entorno en el que no se sienten conectados. Como consecuencia, pueden usar sus uñas u orina para marcar su territorio más de lo habitual.

los gatos pueden desarrollar estrés al estar en un entorno en el que no se sienten conectados. Como consecuencia, pueden usar sus uñas u orina para marcar su territorio más de lo habitual. Acciones agresivas: la agresividad es uno de los síntomas más comunes del estrés.

La agresividad en los gatos es la señal más común de que está estresado. Foto: Getty Images

Cambios alimenticios: un gato con estrés puede mostrar pérdida de apetito o, por el contrario, desarrollar la tendencia a ingerir objetos o sustancias inusuales que podrían resultar perjudiciales para su salud.

un gato con estrés puede mostrar pérdida de apetito o, por el contrario, desarrollar la tendencia a ingerir objetos o sustancias inusuales que podrían resultar perjudiciales para su salud. Enfermedades: el estrés constante en los gatos puede desencadenar diversas afecciones, entre ellas problemas respiratorios, gastrointestinales y del sistema urinario.

Posibles causas y cómo ayudarlo a calmar el estrés

El estrés en los felinos puede originarse por múltiples factores, como la escasa interacción con otros gatos o con su entorno, la falta de limpieza en su arenero, los castigos frecuentes, los cambios en su rutina o una alimentación inadecuada.

También se puede desencadenar por miedo o dolor. Lo cierto es que, independientemente de la causa, es esencial estar atento para proteger su bienestar emocional y, en este sentido, el primer paso es acudir a un veterinario.

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Según los resultados de los exámenes realizados por el especialista, el gato recibirá el tratamiento más adecuado.

Asimismo, como recomendaciones generales, se sugiere mantener su arenero limpio con mayor frecuencia, garantizar un entorno cómodo y seguro, dedicar tiempo al juego y a la interacción, y realizar cualquier cambio en su rutina de manera gradual, ya que esto le aporta confianza y facilita una adaptación más tranquila.