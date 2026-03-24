Un corgi al mando: así fue la épica huida de siete perros que recorrieron 17 kilómetros para volver a casa

En los últimos días ha estado circulando en redes sociales un video que captó la atención de millones de usuarios por una escena poco común: un grupo de siete perros que protagonizó una inusual y épica fuga.

Según la información preliminar, los caninos habrían logrado escapar de un camión vinculado al tráfico ilegal de animales, luego de haber sido robados de sus dueños en la ciudad de Changchun, en la provincia de Jilin, China.

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Tras lograr huir del vehículo, los animales habrían emprendido un largo recorrido de cerca de 17 kilómetros por la carretera, que se extendió durante dos días, hasta finalmente lograr reunirse nuevamente con sus familias.

La escena de los siete perros caminando por la vía, liderados por un corgi, ha causado gran sorpresa entre los internautas, tanto así que se hizo viral en poco tiempo y ha desatado una ola de reacciones donde varios destacan la destreza e inteligencia de los animales para encontrar el camino de regreso a sus hogares.

De acuerdo con información difundida por el medio Récord, de México, los perros escaparon del camión en movimiento, mientras se dirigía hacia un establecimiento dedicado a la venta de carne de perro.

Por su parte, medios locales indican que el hecho se registró el 16 de marzo, cuando el vehículo que transportaba a los caninos circulaba por la autopista Changshuang.

No obstante, pese al riesgo que implicaba saltar a la carretera, los animales lograron su objetivo de salir del camión e iniciar este largo recorrido que se viralizó en redes sociales, despertando curiosidad y emoción entre millones de usuarios.

Uno de los aspectos que más sorprendió fue que los perros no se separaron en ningún momento; por el contrario, permanecieron unidos como un grupo compacto, un detalle que no pasó desapercibido en los videos que circularon en redes sociales.

Además, en el video se observa que un corgi era el que iba al mando del grupo, volteando en varias ocasiones hacia atrás durante el recorrido, al parecer, para asegurarse de que permanecían juntos.

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Por otro lado, según las imágenes, entre ellos había un pastor alemán que presentaba una lesión en una pata, motivo por el que los demás perros parecían rodearlo para protegerlo a lo largo del trayecto, mientras avanzaban por carreteras y zonas rurales.

En el grupo iban distintas razas de perros, entre ellas golden retrievers, labradores y otros caninos domésticos que, durante dos días, optaron por permanecer unidos hasta lograr ser recuperados y devueltos a sus dueños gracias a las publicaciones que se hicieron a través de las redes sociales.